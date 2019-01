Irrumpen burócratas en Palacio Legislativo ante recorte en partidas en el presupuesto

Con la exigencia de frenar los recortes a salud, educación, pensiones civiles y dar marcha atrás en la determinación de suprimir el módulo médico que atiende a los burócratas, este jueves, integrantes de diversos sindicatos irrumpieron en el Congreso local para exigir a los diputados reconsiderar esos ajustes en el presupuesto de egresos de 2019.

Desde antes de las 8 horas de este jueves, burócratas de diversos sindicatos llegaron y entraron, uno a uno, al Congreso local, desde donde esperaron a sus compañeros, que alrededor de las 10 horas ya se apostaron en el acceso principal del Palacio Legislativo, el cual permaneció cerrado.

Provistos de pancartas con diversas leyendas en contra de los diputados locales, agremiados de los sindicatos de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Justo Sierra, Mártires de 1910, Alberto Juárez Blancas y del sindicato del 7 de mayo –incluidos sus pensionados- realizaron un mitin en donde manifestaron su inconformidad por la eliminación del Fondo de Apoyos para la Educación Básica por un monto de 130 millones y el recorte al Fondo para Pensiones Civiles.

Todas esas expresiones se realizaban mientras al interior del Palacio Legislativo, en la Sala de Plenos, los diputados celebraban una sesión y casi al momento en que la presidenta de la mesa directiva, Mayra Vázquez Velázquez designaba a una comisión de diputados para atender a los manifestantes, éstos abrieron, a empujones, la puerta de acceso principal al inmueble.

Los elementos de seguridad del Congreso trataron de cerrar la Sala de Plenos, pero al verse superados por los inconformes, no opusieron resistencia y los cerca de 300 inconformes se apoderaron de la sala del recinto legislativo.

Ese hecho obligó a la presidenta de la mesa directiva a suspender la sesión justo cuando la representante del PRI, Zonia Montiel Candaneda, daba lectura al proyecto de acuerdo de programa legislativo para el segundo periodo de sesiones del primer año de mandato constitucional de la LXIII Legislatura.

El líder del sindicato 7 de mayo, Édgar Tlapale Ramírez justificó la irrupción que hicieron los burócratas al asegurar que “nosotros venimos de manera pacífica, pero al no tener respuesta ni que nos escucharan, no tuvimos otra alternativa que entrar a la casa del pueblo”.

Abundó: “Decidimos que hoy venimos a manifestarnos con el 10 por ciento de nuestros afiliados y que en lo futuro vendrá la base total si en lo futuro el Congreso del Estado no nos hace caso. ¿Qué queremos? Peleamos porque en el decreto del Congreso del estado desaparece el modulo médico y nosotros nos afecta y nos perjudica a nuestra salud e incluso nos puede provocar la muerte porque no tendremos donde atendernos”.

“En otros estados de la Republica tienen un hospital que atiende la salud de todos sus trabajadores, pero en Tlaxcala no lo tenemos, Dónde nos van a mandar. Al Sesa, claro que no, por eso es necesario que vengamos a manifestarnos y pedir a los diputados sensibilidad política para que no nos dejen desamparados en cuestión de salud”.

Es de recordar que el Poder Legislativo aún tiene pendiente por analizar las observaciones que realizó el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez al Presupuesto de Egresos 2019, Código Financiero y a la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público, del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Una comisión de diputados atienda a las representaciones de estos sindicatos y la sesión ordinaria del pleno está suspendida.