Invita Sandra Chávez a sumarse a campaña de donación de sangre

“La donación de sangre es un acto de solidaridad con las personas que más lo necesitan y una acción que permite salvar vidas, por lo que no debemos verlo como una caridad, sino como la oportunidad de ayudar a los demás”, afirmó la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, al invitar a la población a participar en la campaña permanente de donación de sangre.

En el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, Sandra Chávez subrayó la importancia de sensibilizar a la población sobre la importancia de este acto y sumarse a la campaña, la cual, de febrero a la fecha, ha recabado 700 bolsas de sangre en beneficio de mil 233 personas.

Posteriormente, Chávez Ruelas cumplió con todos los procedimientos necesarios para realizar la donación y recibió la tarjeta que la acredita como donadora voluntaria, al tiempo de subrayar que el fomento de valores entre infantes es fundamental para que en Tlaxcala se consolide la cultura de la donación de sangre.

En su oportunidad, Lenin Calva Pérez, secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, explicó que la dependencia estatal, en coordinación con la Secretaría de Salud (Sesa), realizó acciones de difusión de la campaña en Tlaxco y Calpulalpan, y se continuará con la promoción de esta acción altruista en el resto de los municipios del estado para lograr una mayor participación de la sociedad.

En tanto, Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud, agregó que el procedimiento es sencillo y consiste en la extracción segura de 450 mililitros de plasma por persona.

Jonguitud Falcón detalló que los requisitos para poder donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 55 kilos, estar en ayuno mínimo de seis horas, no estar bajo tratamiento médico, no haber consumido bebidas alcohólicas y no padecer enfermedades como hepatitis, sífilis, cáncer, paludismo y diabetes, entre otras.

Finalmente, el secretario de Salud añadió que se deberá llenar un cuestionario para informar a los especialistas sobre los antecedentes de salud y de vida de las personas que deciden donar.