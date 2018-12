Invita gobierno del estado a disfrutar de la pista de patinaje sobre hielo

El gobierno del estado invita a las familias tlaxcaltecas a seguir disfrutando de la pista de patinaje sobre hielo que se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, como parte de las actividades de la temporada decembrina.

Ricardo Castillo, encargado de la pista, explicó que alrededor de 800 personas, entre visitantes locales y extranjeros, acuden a divertirse a este espacio de manera diaria.

El encargado de la pista de patinaje enfatizó que es una prioridad brindar seguridad a los usuarios que ingresan, por ello los instructores realizan una capacitación previa para prevenir accidentes.

Cabe señalar que para poder acceder a la pista de hielo se recomienda no ingresar con alimentos, tener bien abrochados los patines, no utilizar audífonos, no colocar las manos dentro de las bolsas del pantalón o chamarra, respetar la dirección de tránsito y obedecer las indicaciones de los profesionistas.

Las personas interesadas pueden divertirse de manera gratuita en este espacio instalado en el zócalo de la capital hasta el próximo 6 de enero, en un horario de lunes a domingo, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

Además, infantes, jóvenes y adultos podrán disfrutar de espectáculos a cargo de patinadores rusos y Santa Claus se encontrará en el exterior de la pista de hielo todos los fines de semana para tomarse la foto del recuerdo, mientras que los Reyes Magos convivirán con las niñas y niños del 1 al 6 de enero.