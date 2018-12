Invita gobierno del estado a celebrar la temporada navideña en pista de hielo

El gobierno del estado invita a las familias tlaxcaltecas a disfrutar de la pista de patinaje en hielo que se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución y que está en funcionamiento desde esta semana.

Como parte de las actividades de la temporada decembrina, los asistentes podrán divertirse de manera gratuita en este espacio instalado en el zócalo de la capital hasta el próximo 6 de enero, de lunes a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

Cabe señalar que la pista de patinaje cuenta con 396 metros cuadrados, por lo que se organizan grupos de 50 personas que permanecen por 40 minutos dentro de la pista, asesorados por profesionales.

Además, durante todo diciembre y los primeros días de enero, infantes, jóvenes y adultos podrán disfrutar de espectáculos a cargo de patinadores rusos, y Santa Claus se encontrará en la pista de hielo todos los fines de semana, mientras que los Reyes Magos convivirán con las niñas y niños del 1 al 6 de enero.

Para poder acceder a la pista de hielo se recomienda no ingresar con alimentos, tener bien abrochados los patines, no utilizar audífonos, no colocar las manos dentro de las bolsas del pantalón o chamarra, respetar la dirección de tránsito y obedecer las indicaciones de los instructores.

En la pista de patinaje las familias podrán convivir sanamente durante esta época decembrina.