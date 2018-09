Investigará Congreso fondo para uniformes escolares gratuitos: Luz Vera Díaz

A más de un mes del inicio del ciclo escolar 2018-2019, la presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local, Luz Vera Díaz advirtió al Ejecutivo que investigarán si la pasada Legislatura destinó alguna partida presupuestal para la entrega de uniformes escolares.

En entrevista, dijo estar interesada en conocer por qué no ha sido ejercido el “presunto” presupuesto para ese rubro, toda vez que existe malestar de padres de familia por el incumplimiento de la ley en la materia.

“En el tema de los uniformes escolares es checar dónde está el presupuesto, qué se hizo con él y por qué no se aplicó si existía y si no, considerarlo en el presupuesto del año que entra y darle seguimiento a algo con lo que la gente ya cuenta”, dijo la también presidenta de la mesa directiva en la LXIII Legislatura local.

Lo anterior porque su antecesora, Sandra Corona Padilla, antes de dejar el cargo aseguró que existía un presupuesto de 130 millones de pesos para la entrega de uniformes y útiles escolares, pero hasta el momento la Secretaria de Educación Pública del Estado (SEPE) no ha hecho entrega del suéter, camisa, pantalón o la falda que se contempla como uniforme gratuito de conformidad con la ley en la materia.

Por ello, Vera Díaz se pronunció por investigar sí realmente se destinó una partida presupuestal para ese rubro y los motivos por los cuales no ha sido ejercido.

Al informar lo anterior, la diputada local no descartó la posibilidad de impulsar una reforma para que el apoyo a los alumnos tlaxcaltecas se ha mediante un Vale Electrónico para la adquisición de uniformes y un paquete de Útiles Escolares.

“En el estado de México entregan los vales, los cambian y si quieren algo más caro pagan la diferencia y podría ser una opción porque no sería algo nuevo porque es aplicado en el estado de México con uniformes, útiles y hasta calzado para los niños…pero se tiene que analizar e investigar, porque estamos a días de analizar el presupuesto y si no hemos dado con los resultados que dejaron no podemos trabajar con el que viene, porque no hay una base para continuar con el que sigue, es decir si se habían etiquetado 10 pesos investigar dónde están esos 10 pesos y qué hicieron y si vamos a contar con 8, 10 u 11 pesos, entonces tenemos que presupuestar lo que viene y para ello se tiene que analizar qué recursos había para educación en que rubros estaban dirigirlos”, acotó.