Insta presidente nacional de CMIC a constructores a no vincularse con la corrupción

El dirigente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal instó a los socios de este organismo en Tlaxcala a seguir la ruta de no vincularse con los actos de corrupción, pues el compromiso del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es erradicar esta práctica en todas las contrataciones de obra y eso “nos va a dar más oportunidades porque la competencia va a ser con más dinamismo y con piso parejo”.

Lo anterior lo expuso en una visita que hizo a la CMIC de Tlaxcala, en donde Eduardo Ramírez se reunió con los socios de la delegación, tomó protesta a los integrantes de la Coordinación de Jóvenes Empresarios –presidida por Pedro Enrique Guarneros Ortiz– y enlistó las demandas de esta cámara para el próximo gobierno federal que entrará en funciones a partir del próximo 1 de diciembre.

En su mensaje, mencionó que el proceso electoral se vivió con mucha madurez, los mexicanos manifestaron su apoyo hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el próximo presidente será López Obrador.

“Qué bueno que fue así, la mayor parte de los mexicanos eligió ese rumbo y ahora pedimos el cumplimiento a todo aquello que nos fortalezca, que nos una, ya pasó, ya no es un partido contra otro, ya no es un mexicano contra otro, todos somos mexicanos y hoy ya tenemos un electo y debemos enfocar las baterías para hacer aportaciones”, agregó.

Citó que entre los posicionamientos de la CMIC están el respeto al Estado de derecho y modificaciones a las leyes en materia de infraestructura para que haya piso parejo para todos, respeto a las empresas de la construcción que generan empleo (6 millones directos y 2.8 indirectos en el país).

También demandó potenciar la participación de las empresas mexicanas para que ayuden a sacar la necesidad de infraestructura. Respaldó el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero también pidió integrar a las micro.

Indicó que en el discurso de López Obrador también está la certificación y validación de todas las empresas. “Mucho del discurso coincide con el posicionamiento de la Cámara y el último de los cinco tiene que ver con un consejo nacional de infraestructura de donde emane un instituto de planeación de largo plazo”.

Ramírez Leal mencionó que mientras se planean las obras importantes para México, que el gobierno federal atienda lo referente al mantenimiento de la infraestructura del país para que las empresas se activen y con ello puedan sostener y generar empleos.

“Como presidente de la CMIC digo que no se vincule más a los constructores con la corrupción, no estamos de acuerdo porque no es el sentir de la mayoría, si alguien se ha visto afectado por un acto de corrupción, queremos que se detengan y con la voluntad que hoy han manifestado de aplicarla por completo en todas las contrataciones de obra pública, bueno, esta será una afectación muy importante en todos los estados y municipios porque nos vamos a sentir orgullosos de lo que se está haciendo para cumplir a cabalidad la ley”, indicó.

Concluyó que el combate a la corrupción dará más oportunidades a todos los constructores, la competencia va a ser con más dinamismo para que empresarios de todos los niveles, micro, pequeños, medianos, grandes y muy grandes.

“Estamos listos, dispuestos y puestos a salir y entrarle al rescate de todo lo que está pensando hacer el próximo gobierno, ya trae inclusive algunos proyectos que ha manifestado hacia el sur del país, por la desigualdad sabemos que es necesario, sin embargo, lo que podemos decir es que haya planeación a largo plazo, que antes de que se arranque nos digan cómo se van a financiar, lo que ha comentado el equipo del presidente electo es que posiblemente busquen recursos privados, qué bueno se esté buscando el mecanismo para que se hagan realidad estos proyectos, pero mientras tanto, a partir del 1 de diciembre, necesitan ver la infraestructura que necesita el país para el mantenimiento y ahí cabemos todos, le pediríamos al gobierno que enfoque, mientras hacen esa planeación a largo plazo, recursos que requiere este tipo de mantenimiento”.