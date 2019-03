Insólito, que Cecyte no tenga titular desde hace tres meses: Ramos

La ausencia desde hace tres meses de un titular en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) fue calificada como un hecho insólito en la historia del subsistema por Zenón Ramos Castillo, secretario general de trabajadores de esa institución educativa.

Por ello, insistió en su exhorto al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para que, con base a las facultades que le confiere la ley, designe a un director general del Cecyte, pues “el colegio no es menos que otros”, además de que la ausencia de esa figura ha provocado una serie de retrasos en trámites laborales, académicos y administrativos.

Cabe recordar que el anterior titular de este subsistema, Luis Vargas González, renunció al cargo el pasado 1 de diciembre, apenas 17 días de haber sido nombrado por el titular del Ejecutivo local.

“El gobernador, de acuerdo con la ley que crea el Cecyte, tiene la facultad para llevar a cabo el nombramiento del director general de nuestra institución. El Cecyte no es menos en Tlaxcala, pues es la primera oferta en el nivel de educación media superior”, indicó Ramos Castillo.

En este tenor, recordó que este subsistema está conformado por 57 planteles, 26 Cecytes y 31 centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), y una matrícula de alrededor de 17 mil alumnos, además de una planta laboral de aproximadamente 350 trabajadores académicos y administrativos.

“Es cosa de que desde el mes de diciembre de 2018 no tenemos un director general, no tenemos a una persona que luche en la parte administrativa a favor de Colegio. Eso nos ha afectado gravemente, pues tenemos procedimientos laborales y administrativos que están parados, por lo que a tres meses es importante tener ya un director general del subsistema, pues la ley no contempla delegar las funciones de director a los subdirectores”.

Ramos Castillo consideró que dentro del subsistema de bachillerato existen perfiles con la capacidad y conocimiento necesarios para dirigir al Colegio “y que pueden dar buenos resultados”, pero “en caso de que no haya nadie, en el propio Cecyte, sin candidatear a nadie, hay seguramente académicos, personas que podrían tener esa responsabilidad y con conocimiento de causa, llevar a cabo un buen trabajo en la institución”.

Otra afectación al sindicato derivada de la falta de titular en este subsistema, es que no han podido iniciar las negociaciones de su pliego petitorio correspondiente a 2019.