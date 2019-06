Insiste titular de la SSC que Tlaxcala no ha sido rebasada por la inseguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Eduardo Valiente Hernández, rechazó de manera tajante que Tlaxcala haya sido rebasada por la delincuencia e inseguridad, sin embargo reconoció que en los delitos registrados se ha notado una mayor violencia en su ejecución.

Por el contrario, aseguró que los operativos que ha implementado han permitido una disminución en algunos ilícitos, entre ellos el robo de unidades vehiculares y de autopartes, lo que es una muestra de que las estrategias contra la delincuencia y la inseguridad están siendo efectivas.

No obstante, reconoció que “si bien es cierto que, cada vez y en los últimos días han ocurrido eventos muy distintos y con mayor intensidad a lo que se registraba, también tenemos mayor productividad reflejada en aseguramiento de todo tipo en todos los rubros, se ha incrementado la violencia con que son cometidos los delitos, pero estamos atentos a ello”.

En el caso del robo de unidades vehiculares y autopartes, señaló que la SSC tiene como “meta ambiciosa” erradicarlo en la entidad, “pero lo podemos lograr, había incidencia de robo de autos de 14 a 16 diarios en todo el estado, hoy estamos entre cuatro o cinco, pero les puedo demostrar con datos duros que hay una estrategia que está funcionando”, apuntó.

Valiente Hernández aseguró “categóricamente” que Tlaxcala no ha sida rebasado por la inseguridad y la delincuencia, pero para su combate “este año la meta es incrementar al menos 150 elementos de seguridad ya hay unos 80 graduados y otro tanto en proceso que se superará al final del año”, reveló.

Respecto de la presencia de la Guardia Nacional en territorio tlaxcalteca, el secretario de Seguridad Ciudadana comentó el gobierno federal no lo tiene contemplado en próximas fechas, “porque lo va a priorizar en estados donde se requiere más atención” de esta fuerza.

“El gobernador ha insistido con el gobierno federal, de que no porque tengamos números buenos en materia de seguridad, en comparación con otras entidades, no quiere decir que no ocurran cosas en Tlaxcala y que no requiera atención, por eso el empeño de que haya despliegue de la Guardia Nacional”, expuso.