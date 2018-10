Inició CEDH queja contra policías de Españita por no detener agresión a ex trabajadora de la Comuna

Por omisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja en contra de elementos de la policía municipal de Españita, debido a que presuntamente se negaron a intervenir en el acto cuando familiares de un regidor agredieron físicamente a una exempleada del ayuntamiento y de su madre, pues la ex trabajadora de la Comuna lo denunció por acoso sexual.

El presidente del organismo, Víctor Manuel del Cid del Prado Pineda sostuvo que la ley no faculta a la CEDH intervenir en asuntos entre particulares, como lo fueron las agresiones que sufrió el pasado sábado la ex trabajadora Carolina Ramírez Martínez y su madre, en cambio sí intervendrán en contra de las autoridades, en este caso de los policías a quienes se les acusa de no intervenir, a pesar de que la víctima se los pidió.

“Recordar que el tema es entre particulares, hay que saber diferenciar el asunto… nosotros integramos una queja por la omisión que tuvieron las autoridades, en este caso la policía municipal, al ser llamados para poder atender un tema de pelea entre particulares, entonces lo que nosotros estamos haciendo, es levantando la queja, por el tema de aquellas autoridades que no hicieron su actividad bien, nosotros vamos a continuar con la queja, el tema entre los particulares es un tema de la Procuraduría”, puntualizó.



De acuerdo con la legislación, la CEDH conocerá de quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones que presuntamente viole estos derechos. Y si de la investigación de la queja aparece la responsabilidad del servidor público, formulará recomendación pública y no vinculatoria. Asimismo podrá hacer denuncias y quejas de hechos violatorios de los derechos humanos ante las autoridades respectivas.

No obstante, el ombudsperson reconoció que la agraviada ya había interpuesto una queja en contra del regidor Óscar Ávila Portillo, por el presunto acoso y que le orilló a renunciar a su empleo, pero hasta la fecha no la CEDH sigue el proceso de sustanciación del caso.

“La señora había levantó una queja por acoso por parte de un regidor, entonces cuando se levantó esta queja nosotros le dimos el procedimiento y llamamos a un tema de conciliación, el cual no se dio como tal, pero la queja continúa”, aseguró.

Aclaró: “no se vaya a pensar que a la queja ya se le dio carpetazo”, sino que la CEDH continua con los procedimientos legales correspondientes, por lo que no descartó que se pueda concluir con una recomendación en contra del presidente municipal y regidor de Educación de Españita, Jesús González Guarneros y Ávila Portillo, respectivamente.