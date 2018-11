Inician dos ex policías acreditables huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno

Las ex policías acreditables, Patricia Aguilar Hernández y Gema Clara Badillo Lara, víctimas de tortura, iniciaron huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno la mañana de este lunes, en protesta porque la administración estatal no ha cumplido con el pago de salarios caídos desde 2015, año en el que fueron detenidas acusadas por presunto secuestro exprés y del cual posteriormente fueron exoneradas.

En entrevista, Badillo Lara expuso que es una falta de respeto de los funcionarios estatales la falta de atención a su caso, pues “se llegaron a acuerdos, hubo mesas de trabajo semanas atrás en donde se creía que se iba a cumplir lo de la recomendación 02 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), hubo reuniones con el consejero Jurídico, con el director de Atención a Víctimas, con el secretario de Gobierno, con el titular de la CES, quedaron en un acuerdo de que iban a bajar del sistema nuestros datos porque estamos boletinadas a nivel nacional como secuestradores”.

Además, citó que se llegó al acuerdo de que se iban a pagar los salarios caídos, pero a la fecha no ha ocurrido, aunado a que no se le ha dado seguimiento a las carpetas de investigación contra todos aquellos funcionarios que participaron en su detención.

Ambas advirtieron que no darán marcha atrás a la huelga de hambre, en tanto no haya una respuesta concreta y seria por parte del gobierno.

Clara Badillo abundó que el pasado viernes se acordó la liberación del cheque para pagar sus prestaciones y hasta este lunes no las habían llamado, “las negociaciones ya se cayeron, estamos esperando que no llamen y que se llegue al acuerdo de cuándo nos van a pagar, pero no hay respuesta por parte del gobierno, el gobierno incumple y viola nuestros derechos humanos y como mujeres, ya que no podemos trabajar al estar boletinadas y por eso tenemos que hacer huelga de hambre para ser escuchadas, no nos vamos a retirar hasta que nos digan que el cheque está liberado y que nos bajen del sistema, es lo mínimo que estamos pidiendo”.