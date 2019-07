Inicia la Guardia Nacional con el combate al robo en carreteras y homicidios en Tlaxcala: Mena

La Guardia Nacional (GN) inicia acciones contra el robo al transporte en carreteras de jurisdicción federal y con homicidios violentos, pero por el momento no se ampliarán sus bases en la entidad, aseveró el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

En entrevista que concedió a medios de comunicación después de inaugurar nuevos servicios de salud para jubilados y pensionados, señaló que la mañana de este jueves sostuvo una reunión de trabajo con Pedro Almazán Cervantes, comandante de la Sexta Coordinación Territorial de la GN. La primera parte fue de carácter general y la segunda en materia de tácticas y estrategias de trabajo conjunto.

Anotó que una vez que el presidente de la República abanderó el arranque de esta corporación, también tuvo un encuentro con el jefe de la GN en la entidad, coronel Manuel Ramos Barrera. “Vamos a estar trabajando de la mano para que podamos ir desplegando, policía estatal y Guardia Nacional, trabajos conjuntos”.

Sobre la posibilidad de ampliar la presencia de elementos de la GN en más puntos del estado, además de los tres actuales, Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco, respondió que independientemente de estas subcoordinaciones hay una base estatal en la que se va a concentrar y coordinar el trabajo.

“Como gobierno estatal trabajamos constantemente, en su momento con las fuerzas armadas y ahora lo haremos al mismo tiempo con la Guardia Nacional”.

Abundó que hay varias entidades con incremento “muy alto” en violencia, pero que Tlaxcala no tiene índices de esa magnitud, por lo que en meses pasados personal del Ejército Mexicano asignado a este estado, auxilió a las fuerzas policiales y armadas de otros lugares del país.

Remarcó que esta condición de Tlaxcala ha sido expuesta al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, pues si bien el índice delictivo es bajo, no significa que no haya problemas en la materia y que no se requiera de acciones conjuntas.

El gobernador apuntó que los funcionarios federales del ramo de seguridad han sido sensibles a este planteamiento, pero que por el momento estas tres subcoordinaciones de la GN son suficientes para trabajar en conjunto con sus más de 400 elementos.

Uno de los primeros ilícitos que serán enfrentados con apoyo de la GN, es el de robo a autotransporte en tramos carreteros de jurisdicción federal; además, los de mayor impacto, como los homicidios violentos.

A la pregunta de un reportero de si la GN detendrá a migrantes, añadió que la tarea de esta corporación está definida en la legislación, por lo que en términos de migración, la actuación es responsabilidad exclusiva del gobierno federal y particularmente del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual debe coordinarse con otras dependencias.

Pero que él ha comentado en las mesas de seguridad que en Tlaxcala se deben respetar los derechos humanos de todas las y los migrantes que pudieran llegar y que la Federación decida detener, pues “no son delincuentes, son personas que no tienen papeles, por eso podemos referirnos a ellos como indocumentados, pero no de ninguna otra manera”.

Respecto del impacto que generaría en el estado la probable desaparición del Seguro Popular y la creación de un organismo nuevo, como lo proponen diputados federales de Morena, señaló que ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado la construcción de un nuevo sistema de salud.

“En el caso de Tlaxcala estamos sosteniendo pláticas con el gobierno federal para poner las bases para que ese nuevo sistema pueda construirse, otros estados han firmado un convenio de trabajo más específico pero es necesario primero conocer los alcances antes que hablar de sus partes”, acentuó.

Por tanto, en el caso del Seguro Popular “estaremos atentos a las determinaciones” de la Federación, ya que –subrayó- es una institución sumamente importante para que puedan funcionar los gobiernos estatales, porque el actual modelo de salud está diseñado de tal modo que de acuerdo a ciertos cálculos y fórmulas, se conoce qué tanto presupuesto federal corresponde a las entidades.

Abundó que en las próximas semanas podrá delinearse un acuerdo para trabajar en conjunto en la construcción de un nuevo sistema de salud, pues “como gobernador tengo la mayor apertura”.

Mena Rodríguez señaló categórico que en el caso de la denuncia penal que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado en contra de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), por el tema de la llamada “estafa maestra”, aseveró que todo lo que sea legal debe caminar de esta manera.

Por otra parte, sin precisar el costo que representó para el erario su viaje a Italia, realizado la semana pasada, contestó que fue una gira “muy buena”, porque representa beneficios directos para Tlaxcala, en términos de turismo y en respaldo de crecimiento económico, “lo cual significa empleos”.

El mandatario repasó que se logró la exhibición especial de artesanías tlaxcaltecas en museos del Vaticano para los próximos tres meses, sitios a los que diariamente arriban más de 50 mil personas, por lo que la muestra se encuentra estratégicamente ubicada en la única entrada para acceder a la Capilla Sixtina.

Dijo que ese número de visitantes representa “un impacto muy importante” en términos de promoción y difusión. Expuso que este miércoles abordó este tema con el titular de Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Miguel Torruco, y que a él le pareció oportuno que esta dependencia apoye en la difusión a efecto de posicionar el nombre de Tlaxcala.

En materia de promoción de negocios, refirió que estableció contacto con dos firmas, una de ellas el grupo internacional Enel Green Power, una de las líderes en energía renovable, la cual ya inició inversiones en la entidad a través de la construcción de una planta de energía solar (en límites de Hueyotlipan y Tlaxco).

Sin embargo, agregó que se habló sobre la posibilidad de una ampliación o de construir plantas adicionales en el estado y acentuó que se debe aprovechar el momento en el que este tipo de energías se desarrollan cada vez más en la industria y economía.

Asentó que dicha empresa ha mostrado interés en crecer en el proyecto que actualmente ejecuta así como en explorar en otros y que fue “un compromiso concretado”.

Asimismo, añadió que sostuvo un encuentro con ejecutivos de la compañía Ston Cer la cual instalará una subsidiaria para la producción de losetas, la cual es una de las más importantes del mundo, entre ellos el propio México. “Ya está firmado el compromiso” y la construcción de su planta será por etapas. Remarcó que la inversión prevista es de más de 70 millones de pesos.

“Nos va a generar empleo y un clima, en relación a otros estados a los que no está llegando inversión y eso genera interés de otros inversionistas para venir”

En cuanto al gasto efectuado en este viaje, refirió que se pueden dar a conocer “por la oficina correspondiente, la administrativa del despacho”. Ofreció que pediría al coordinador de Comunicación Social (Carlos Villanueva) “que se los haga llegar”.

Mencionó que fue acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, y su vocero, Carlos Villanueva; así como por el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan Antonio González Necoechea, y por la responsable de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela.