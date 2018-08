Registra Infonavit 71.8% de avance en su meta anual de créditos en Tlaxcala

El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), José Manuel Treviño López informó que se han autorizado mil 640 créditos en Tlaxcala en lo que va del año, lo que representa un avance del 71.8 por ciento de la meta anual que es de 2 mil 284.

En entrevista, refirió que los créditos autorizados representan una derrama económica de 400 millones de pesos, han beneficiado a alrededor de 7 mil tlaxcaltecas y se han generado 8 mil 200 empleos por la construcción de las viviendas.

El funcionario federal desglosó que de la meta total de créditos en 2018, mil 436 son hipotecarios y 848 de mejoramiento de vivienda.

En el caso de los créditos hipotecarios, mencionó que se han colocado 967 en el presente año, por lo que se ha superado en 15 por ciento la meta que se tenía programada a estas alturas de 2018 en el programa operativo anual.

Los créditos para mejoramiento de vivienda suman 673 liberados a la fecha en el estado.

Por otra parte, mencionó que ha habido buena respuesta entre la población derechohabiente del Infonavit sobre el producto lanzado este año que se denomina Cambiavit.

“El hecho de tener un crédito muchas veces se constituía en un ancla para los acreditados, quienes debían acabar de pagar su crédito para poder comprar otra vivienda cuando sus necesidades iban aumentando, entonces con este producto se puede hacer un cambio de casa sin necesidad de haber terminado de pagar una hipoteca”, explicó.

“En la delegación se reciben en promedio a ocho personas por día que se interesan sobre este producto, todavía no se ha autorizado ningún crédito, pero sí ha llamado mucho la atención el tema del Cambiavit, se han empezado a integrar los expedientes y en este proceso estamos caminando”, abundó.

Por otra parte, Treviño López dijo que las instituciones no pueden quedar paralizadas por el cambio de gobierno federal el próximo 1 de diciembre, “en el caso del Infonavit tenemos un programa operativo anual, no al 30 de noviembre, la dinámica del instituto tiene que ir trabajando con el mismo ahínco hasta culminar el año. Los cambios que eventualmente se puedan producir en diciembre no tienen por qué afectar a los acreditados y a los trabajadores”.

Apuntó que el instituto trabaja todo el año, en diciembre no se dejan de prestar los servicios, así que continúa la atención a los derechohabientes en el transcurso del año.