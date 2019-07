Indígnate, aunque no sea tu conocida

A pesar de que las redes, los periódicos, los medios de comunicación de todos los tipos se llenan de historias, rostros y cuerpos de mujeres desaparecidas, violadas, acosadas, asesinadas, seguimos siendo las mujeres quienes más compartimos las fichas de búsqueda, las notas de los feminicidios, los escraches de los acosadores, violadores o exigiendo justicia para los miles de casos de impunidad que permanece para las mujeres.

Somos las mujeres quienes aun sin conocerlas, nos indignamos, nos duele, nos preocupa, nos enoja; somos nosotras quienes caminamos por ellas, escribimos para otras, incidimos para todas, sin recursos porque el presidente de la República ha designado para sus prioridades, porque tanto para él como para un enorme número de hombres, nuestras vidas, nuestro bienestar no es importante, nuestros cuerpos, si no son erotizados para ellos, son invisibles.

En intentos de sensibilizar a los hombres se han escrito consignas o slogans invitándoles a imaginar si a la que explotan, violan o asesinan fuera una conocida, su familiar, su lo que sea, “sus mujeres”; ¿entonces sí importaría su vida?, ¿por qué la de miles de desconocidas no vale la indignación, el enojo o el dolor?, ¿por qué cuestionamos y castigamos socialmente si aparecen con vida? Esta lógica sólo sigue preservando la idea de que hay mujeres que importan y las demás que se las arreglen como puedan.

La violencia machista y feminicida no sólo es por causa de los machos y asesinos, es por una sociedad que nos invisibiliza y nos cosifica, que se indigna más por el color de piel de un personaje mitológico en las pantallas que de la misma piel de cada niña, adolescente y mujer que está en constante peligro o que aparece sin rostro o sin nombre en la nota roja, que se han convertido más en cifras que en historias.

Aún desde la deconstrucción masculina, sigue siendo más cómodo ser un “aliado” del feminismo, que ser el incómodo para los violentos, tomar su poder otorgado por esta construcción social y llevarlo a sus espacios públicos con otros hombres, no para hacer grupos de “hombres buenitos”, sino de personas que incidan, que se indignen y protesten, que se organicen entre ellos para detener los actos de violencia de otros hombres cuando están ocurriendo; pues los discursos les quedan muy bonitos compañeros, pero no salvan vidas. Los que a veces parecieran pocos logros en beneficio de las mujeres, no los hemos alcanzado desde las silenciosas reflexiones entre nosotras, lo hemos hecho gritando contra el sistema feminicida, señalando los obstáculos e intentando quitarlos del camino para que las que vienen no sigan viviendo con miedos, no tengan que estar avisando a dónde o con quién están, o tengan que desarrollar habilidades de defensa personal esperando siempre lo peor.

Es desesperante darse una vuelta por las redes y no pasar ni un minuto sin encontrar historias desgarradoras de violencia (tal vez porque me he rodeado de mujeres que luchan) de lo que vivió una desconocida, de no poder sentirnos seguras en ningún espacio, porque en las calles nos acosan,nos violan, nos explotan, nos asesinan; pero en la casa pasa igual, y en el trabajo no hay excepción, porque tenemos que crear mecanismos para disminuir los riesgos, tomar fotos de placas, del chofer, mandar ubicación en tiempo real, saber de qué lado del taxi sentarse, gastar en instrumentos de defensa personal, tener siempre datos en el celular, y un sinfín etcétera; pero al final, es el amigo, es el novio, la ex pareja, el vecino, el abuelo, el mismo padre quien ha aprendido que tiene el poder sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es desesperante escuchar de los hombres que conocemos y queremos que somos unas exageradas, que no vale la pena enojarse por algo que no me pasó a mí, que está mal pero ni modo, que no importa si no la conozco, que no fui yo; pero no he sido yo, por ahora.

Los hombres no viven en constante temor de que hoy puedan ser ellos, no sienten en el cuerpo el dolor de perder a una más, no se quedan sin aliento leyendo las notas, las historias; no se ven reflejados y no se indignan, son los primeros en reaccionar en contra de nosotras y los primeros en hacerse a un lado cuando se les habla de la violencia masculina, se escudan con “no todos”, pero no se cuestionan cuántos amigos, familiares o conocidos lo han hecho o simplemente lo dejan pasar.

Con tantas desagracias que escuchamos sobre las formas en las que son localizadas muchas mujeres, saber que después de la búsqueda de una joven sea localizada con vida significa un respiro, porque quienes compartimos las fichas de búsqueda lo hacemos pensando que será localizada sana e incluso feliz; porque impresiona cómo la sociedad prefiere que sean localizadas sin vida para seguir victimizándonos, que cuestionar a todo aquello que le tememos.

No somos las mujeres de nadie, nadie tiene en su poder nuestras vidas ni nuestros cuerpos para que sólo por ellas lleguen a pensar que pueden indignarse, preocuparse o reaccionar. Las instituciones tienen una gran brecha que avanzar para entender que su papel va más allá de cubrir acciones mínimas, pues su actuar no ha generado un cambio en las prácticas machistas que mantienen la violencia feminicida, por el contrario, el machismo lo tienen instalado en sus estructuras.