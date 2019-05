INAH no ha informado a la diócesis de Tlaxcala sobre reparación de templos: Rodríguez

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha informado a la diócesis de Tlaxcala sobre los avances de los trabajos de restauración que se llevan a cabo en los templos que resultaron con algún nivel de daño por el sismo del 19 de septiembre de 2017, aseguró Francisco Rodríguez Lara, canciller de la cura diocesana de la entidad.

Por ese motivo, reveló que el obispo Julio César Salcedo Aquino busca una reunión con el director del Centro INAH-Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, para que le proporcione información sobre esos trabajos, pues hasta el momento solo se ha enterado de éstos a través de las noticias en medios de comunicación.

Un ejemplo de esta falta de información oficial, es que el también enlace de la diócesis de Tlaxcala con la delegación del INAH para los trabajos de reparación de los templos todavía asume que son 133 inmuebles los que resultaron dañados por el fenómeno natural, aunque en una entrevista anterior, De la Rosa Herrera reveló que son 129.

“Tenemos información general, los avances son muy pocos, no se ve incluso una continuidad en la intervención de dichos edificios. Sin embargo, hasta ahora, hemos venido escuchando, hemos tratado de tener un acercamiento con el nuevo delegado del INAH”, refirió el sacerdote.

Dijo tener buenas referencias del actual director del Centro INAH-Tlaxcala y de que hay buena disposición para atender el patrimonio histórico afectado, “que se están haciendo gestiones más ágiles de los seguros, de Fonden y se está con el propósito de hacer una intervención en los templos más dañados”, pero no es información oficial.

“En algunos ya ha avanzado mucho, en el caso de Ixtacuixtla, Natívitas, en Tepeyanco se ha avanzado, pero muy lento. La Basílica de Ocotlán sólo tiene un poco el resguardo de las torres, pero no se ve una intervención. De la iglesia de San José, lo que yo puedo decir es que hace algunos días vimos el templo abierto, pero no sabemos bien a bien de qué se trata, si era una intervención o reconocimiento, no está claro”.