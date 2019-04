IMSS Tlaxcala invita a tomarte una mastografía

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala reinicia acciones preventivas en contra del cáncer de mama, nuevamente por medio de unidades móviles equipadas con mastógrafos, que están llegando a las unidades de Medicina Familiar (UMF) y realiza un promedio de 30 a 40 estudios por día.

Para que las derechohabientes no tengan que invertir tiempo ni recursos en trasladarse, el IMSS está llegando hasta la UMF para que acudan a realizarse el estudio que permita una detección oportuna de cáncer de mama si fuera el caso, alguna otra irregularidad que pueda atenderse de manera inmediata o descartar cualquier sospecha.

Si tienes de 40 a 69 años de edad, acude inmediatamente, pues es importante descartar o detectar a tiempo. Tengas o no familiares con cáncer de mama, si no te has realizado una mastografía, no lo pienses más, acude a tu clínica y programa la realización de una mastografía.

Para el estudio, tienes que llegar vestida con ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda), así no tendrás que quitarte toda la ropa, llegar bañada, rasurada de las axilas y sin desodorante ni talco, para que las imágenes se vean con toda claridad.

Este lunes 29 de abril se estarán tomando mastografías en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar número 2 de Apizaco y en la Unidad de Medicina Familiar número 22 de San Pablo del Monte.

El martes 30 de abril, nuevamente en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar número 2 de Apizaco y en la Unidad de Medicina Familiar número 51 de San Luis Teolocholco.

Del jueves 2 al sábado 4 de mayo, se estarán tomando mastografías en la Unidad de Medicina Familiar número 19 de Apizaco.

Del lunes 6 al jueves 9 de mayo en el Hospital General de Subzona número 8 de la ciudad de Tlaxcala, más conocido como clínica 8.

Las derechohabientes de las clínicas número 9, 10, 17 y 18 en Chiautempan, Apetatitlán, Amaxac de Guerrero y Santa Cruz Tlaxcala, podrán acudir de lunes a sábado, en el mismo horario, de 8:30 a 17 horas, directamente a las instalaciones del Laboratorio Bioscan, en Chiautempan, sobre el carril que va de Tlaxcala a Santa Ana.

El estudio consiste en tomar dos radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo. El estudio se realiza en aproximadamente 15 minutos y ahora nuevamente cerca de tu domicilio.