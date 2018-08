Vigila IMSS que los patrones reporten los salarios “correctos” de sus trabajadores

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Gibrán Alejandro de la Torre González consideró que deben mejorarse los 295.58 pesos de salario base de cotización promedio de los trabajadores afiliados en Tlaxcala, de ahí la necesidad de estar pendientes de que los patrones, primero, tengan afiliados a sus empleados y, segundo, que las remuneraciones sean las correctas.

“El salario base de cotización promedio es de cerca de tres salarios y a veces no alcanza mucho, entonces se seguirá trabajando con el tema de esos patrones que no quieran estar afiliando de manera correcta, con el no sueldo correcto o inclusive no afiliando a los trabajadores”, advirtió el funcionario.

Refirió que el mismo trabajador “es nuestro ojo, porque la cantidad de verificadores del instituto no da abasto para darle una vuelta al estado cada mes. El punto es que el interesado, en este caso el trabajador, pueda acercarse con nosotros, que revise mes a mes su talón de pago, primero para ver si está afiliado, segundo, que esté afiliado con el salario correcto y si no que lo denuncie, pues al final de cuentas eso ayuda a que el patrón se ponga las pilas”.

A la fecha hay 4 mil 898 patrones inscritos en la delegación Tlaxcala del IMSS que tienen dados de alta a 100 mil 002 trabajadores.

De la Torre González señaló que hay patrones que incurren en una “competencia desleal” con sus trabajadores, pues les ofrecen dar más dinero en efectivo a cambio de no pagar Seguro Social ni otras prestaciones.

“Para el trabajador puede ser atractivo en el mes a mes, pero cuando pasan el tiempo y de repente lo rescinden, ya no tuvo ninguna semana cotizada ante el IMSS y con ello pierde la oportunidad de gozar de una jubilación o pensión en el futuro, además de dar servicio de salud a su familia”.

Es por ello que la delegación también trabaja de manera coordinada con las cámaras empresariales para que le ayuden a fortalecer la afiliación de trabajadores.

“Cuando hablamos de empleo informal no es que sea tan informal; por ejemplo, los abogados o doctores particulares tienen a su asistente y evidentemente no la dan de alta por lo que quieran, ya no es tanto la industria gigante la que tenga a trabajadores sin afiliar. Por eso lo difícil para el Seguro Social es encontrarlos, además se dan los casos de las tienditas donde el tío es el dueño y tiene trabajando al sobrino o al primo, y difícilmente lo van a denunciar”, apuntó.

El delegado destacó que el empleo formal en Tlaxcala alcanzó su máximo histórico en junio con 100 mil 002 trabajadores afiliados, “son buenos datos, la industria de transformación es la que más empleos genera y seguirá creciendo porque la entidad tiene el potencial para seguir creciendo por su ubicación geográfica”.