IMSS exhorta a vacunarse contra la influenza estacional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala aplicará 74 mil 904 dosis anti influenza. Al concluir la primera semana de enero de 2019, se habían aplicado 52 mil dosis, por lo que hay suficientes para quienes aún no se hayan acercado a vacunarse.

Ante las inclemencias del clima por las bajas temperaturas que están asolando a la entidad y por persistir cambios bruscos de temperatura durante el día, el IMSS en Tlaxcala hace un llamado a los padres y madres de familia para que acudan a las unidades de Medicina Familiar y lleven a vacunar a sus pequeños que ya tengan seis meses cumplidos y sean menores de 5 años de edad, para que les apliquen la vacuna anti influenza, protegiéndolos contra cualquier complicación que puedan tener por enfermedades de las vías respiratorias.

También se sugiere acompañar a sus familiares que sean mayores de 60 años de edad para que estén protegidos igualmente y no se agraven al contraer enfermedades de las vías respiratorias, por lo que deben ser vacunados contra la influenza.

En la misma situación, si estás embarazada, eres personal de salud y estás en contacto con personas enfermas, o tienes diabetes, cardiópatas, asma, portas VIH, tienes cáncer o eres persona obesa en extremo, acudir inmediatamente a que les apliquen la vacuna anti influenza.

A quienes vivan en Apizaco, Tlaxcala, Zacatelco y Papalotla se les invita a acudir a las unidades de Medicina Familiar para vacunarse contra la influenza, ya que en dichos municipios el IMSS atiende a todas las personas, sean o no derechohabientes.

En las unidades antes mencionadas, el horario de vacunación es de 8 a 20 horas de lunes a viernes.

Es importante observar que no debe aplicarse la vacuna contra la influenza, si está padeciendo ya síntomas de resfriado, tos y temperatura alta, en esos casos hay que acudir a consulta para descartar que no sea algún tipo de influenza y recibir entonces el tratamiento médico adecuado para atender el padecimiento que se esté cursando. Lo vital es no automedicarse para evitar complicaciones de salud.