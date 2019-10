Enfrenta la delegación del IMSS escasez de medicamentos para hipertensos: Jiménez

La representante de la asociación Nosotrxs, Eréndira Jiménez Montiel denunció que actualmente la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta escasez de medicamentos para personas que padecen hipertensión.

Para la activista, esta situación es de suma gravedad, en virtud de que las personas con ese mal no deben de dejar de tomar sus medicamentos, de lo contrario ponen en riesgo sus vidas, de ahí que urgió a las autoridades correspondientes a subsanar la falta de medicinas en la entidad.

“Nos hemos enterado de faltante de medicamento anti hipertensivo en el IMSS, eso es muy grave, porque son padecimientos que no pueden dejar de atenderse, además no han dotado de medicamentos a personas con otros padecimientos en la entidad”, expuso la también ex legisladora local.