Huelgas y salarios

Los trabajadores tienen derechos laborales, incluidos las huelgas. La contracción salarial fue uno de los principales instrumentos que ocuparon los gobiernos del PRIAN para mantener tasas inflacionarias bajas, es decir, uno de los grandes perdedores de la época neoliberal fue sin duda el trabajador, desde luego excluyendo a la alta burocracia del gobierno, algunos sectores de la educación pública y la alta gerencia del sector empresarial. Está documentado que la pérdida del poder de compra alcanzó el 66 por ciento en los últimos 36 años, lo que entre otras cosas explica el deterioro de la calidad de vida, el crecimiento de la pobreza, el mediocre crecimiento económico, la precarización laboral y el aumento, eso sí, de la tasa de acumulación de las grandes empresas nacionales y extranjeras en México.

Los trabajadores mexicanos fueron sin duda el blanco perfecto y el eslabón más débil para consolidar políticas económicas neoliberales; de hecho, la Ley Federal del Trabajo que está vigente es reflejo de la subordinación del gobierno y del Poder Legislativo de ese entonces a los intereses de las empresas, la relación capital–trabajo no fue ni por mucho una relación equilibrada. En general, el sector empresarial abusó de la clase trabajadora en gran medida porque el Estado mexicano y el gobierno coadyuvaron para contener intentos de insubordinación de los trabajadores, así las juntas de Conciliación y Arbitraje, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sirvieron como cajones blindados para no favorecer el histórico derecho de huelga. Si se hiciera una revisión con lupa de las resoluciones de las juntas locales y federales, se obtendrían datos suficientes para demostrar que había consigna para que los trabajadores y sus respectivos sindicatos no se fueran a huelga o se declararan ilegales. De hecho, fueron muy pocas banderas rojas y negras que se han colocado en los últimos tiempos y evidentemente son muchos años donde las disputas por una mejora salarial se han quedado en el cajón de sastre, pero la consigna tuvo más cómplices, entre ellos la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sus integrantes alineados y subordinados al poder del dinero y de las políticas del Banco de México que decretaron aumentos salariales paupérrimos, siempre por debajo de la tasa inflacionaria, dejando atrás el análisis de precios reales de la canasta básica. En ese sentido, los estudios de la precarización laboral mostraron el deterioro en la cobertura de seguridad social.

En ese sentido, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo en 16.20 por ciento, tiene un enorme significado, implica romper con las inercias de aumentos paupérrimos e iniciar la recuperación de los salarios de la clase trabajadora, aunado a ello se ampliaron los productos de la canasta básica que incidan en una mejora de la calidad de vida y bienestar de la clase trabajadora. Esos hechos históricos han generado que los trabajadores y sus respectivos sindicatos se estén movilizando, organizando e iniciando procesos de negociación con las empresas.

Los casos de Tamaulipas son significativos, pues cientos de trabajadores siguen exigiendo aumentos de al menos el 20 por ciento al salario y bonos únicos. Al respecto, las banderas rojas y negras se extienden en las fronteras y contrario a lo que los medios de comunicación y prensa nacional sostienen, la mayoría de las empresas ha cedido y ha aceptado otorgar aumentos por arriba del 16 por ciento y ha otorgado bonos únicos. Salvo casos de excepción, hay empresas que mantienen resistencias a las exigencias de la clase trabajadora, pero hasta el momento ninguna empresa ha salido de la frontera, ni tampoco ha cerrado. De hecho, los procesos de negociación se mantienen y es probable que haya conciliación entre los dueños y los trabajadores, es por ende mentira que la decisión del presidente esté generando salidas de empresas de la frontera o de otras latitudes. Por el contario, la reivindicación de la clase trabajadora es una obligación del gobierno y una exigencia que deben cumplir las empresas.

En ese sentido, la lucha que ahora sostienen los trabadores del Waltmart, donde han emplazado a huelga para mediado de marzo debe ser respaldada por la sociedad, pues la empresa transnacional es una de las cadenas que, ocupando la complicidad del PRIAN, mantuvo condiciones salariales de miseria. Es tiempo de que se revierta el deterioro y el gobierno deberá hacer lo que le compete para no permitir los abusos de éstas; ejemplos sobran, así los trabajadores de Cinemex sufren ese mismo deterioro, ahí el pago es de un dólar por hora trabajada, lo que significa que si en promedio se trabajan seis horas, el trabajadora está ganando a penas 120 pesos diarios, ¿usted cree que ese salario permite cubrir la canasta básica?, es explotación laboral, ni para las palomitas alcanza.

De hecho, es una buena noticia que los trabajadores se estén organizando y también lo es que las empresas estén otorgando mejores salarios, es un juego de ganar–ganar, seguirá habiendo utilidades para el sector empresarial, pero habrá una clase trabajadora en mejores condiciones de calidad de vida y según los cánones es posible aumentar la productividad y la competitividad que tanto añoran los tecnócratas neoliberales.

Entre tanto, José Antonio Meade se suma a la lista de la puerta giratoria, mientras el desfile de carnaval en Tlaxcala resulto un fiasco. Ante el carnaval, se recomienda Como agua para chocolate, calor, ritmo y sabor… ver para creer.