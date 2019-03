Historias contra una acción clientelar

Hace algunos años una amiga me llamó, quería que conociera a “Lety”, pues había tenido un “problema”. El punto de encuentro fue cuidadosamente seleccionado y aunque discreto, buscamos que fuera lo suficientemente público para salvaguardar nuestra integridad.

Llegue puntual, no puedo describir la impotencia que sentí cuando miré a “Lety”. Su rostro estaba severamente lastimado, los derrames en sus ojos daban cuenta de la brutal golpiza, al igual que su cuello sostenido por collarín, un par de costillas rotas, brazos rasguñados y piernas amoratadas. El padre de sus hijos (que ya no vivía con ella), con ayuda de otro hombre, la había “levantado” y arrastrado hasta un motel en donde le advirtió “de aquí no vas a salir viva”, había sido un verdadero milagro que pudiera escapar, se aferró a la vida y escapó, aprovechando un pequeño descuido de quién se había cansado de golpearla. El daño físico era bestial, el daño emocional inmenso.

En el hospital público donde la atendieron le “sugirieron” pensar muy bien si iba a presentar una denuncia y que buscara la forma de arreglar “por las buenas” estas cosas de familia. Me dijo: sólo quiero que alguien me escuche sin juzgarme; que alguien sepa que no entiendo por qué ha pasado esto, que alguien me ayude porque no quiero que mis hijos pierdan a su mamá, pero tampoco a su papá, que sabía que necesitaba irse lejos para evitar que él terminara matándola, pero no tenía ni idea de cómo podría alejarse.

Conozco el trabajo de la Red Nacional de Refugios, por este y por otros casos. El trabajo de los refugios ha salvado la vida de muchísimas “Lety” y sus hijas e hijos; hoy más que nunca hay que hacer visible el extraordinario trabajo de estas organizaciones que son cruciales para brindar “una respuesta integral a las sobrevivientes”. Desde este espacio suscribimos el pronunciamiento de la Red “¡El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia NO se soluciona con la entrega de dinero a la víctima, es un tema de derechos humanos, acceso a la justicia y salud pública!”