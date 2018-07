Hasta 1.5 mdp gastará Legislativo para el pago de fin de mandato a diputados

Una erogación de hasta 1.5 millones de pesos realizará el Poder Legislativo para “pagar” la gratificación o prima correspondiente por fin de mandato de los integrantes de la LXII Legislatura local, reveló el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Adrián Xochitemo Pedraza.

Sin embargo, sostuvo que ese pago está contemplado en su gasto como pago de prima vacacional, la cual estimó que no es gravosa ni onerosa para las arcas del Poder Legislativo, ya que cada uno de los 25 legisladores podría recibir al menos 60 mil pesos adicionales a sus percepciones mensuales.

Entrevistado a su arribo al edificio que alberga el Congreso del estado, el diputado perredista calificó como legal la medida y la asignación monetaria que podría obtener cada integrante de la Legislatura.

“No son cantidades fuertes, no tengo un dato exacto, pero por prima vacacional son como 90 mil pesos, no menos porque no es el año completo, son como 60 mil pesos, entonces no creo que no es gravoso que tengamos una cierta liquidación, creo que nuestra legislatura ha sido austera”, explicó el perredista.