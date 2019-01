Hallan en zona poniente más perforaciones en espera de ordeña, informa LCC

El ejército Mexicano halló en la zona poniente de la entidad más ductos con perforaciones, las cuales evidencian que huachicoleros están en espera de la reanudación del paso de combustible para sustraerlo, informó Lorena Cuéllar Cisneros, delegada estatal de Programas de Desarrollo del gobierno federal.

Recordó que diariamente se lleva a cabo la mesa en materia de seguridad en la que participan la Procuraduría General de la República (PGR), algunas veces el gobernador Marco Antonio mena Rodríguez, el titular de la Secretaría de Gobierno (SG), la XXIII Zona Militar, la Policía Federal, la Comisión Estatal de Seguridad (CES), entre otras instituciones del ramo.

“Tenemos ahorita un alto índice de robo a vehículos, le decimos a todas las personas que tengan cuidado porque desde que nosotros recibimos el problema de la inseguridad, pues viene fluyendo, es una constante, es lo que más prevalece”.



Asimismo, la funcionaria asentó que hasta el momento no hay “datos graves” en torno a la sustracción ilegal de combustible, pero que sí ha habido detenciones.

Apuntó que el comandante de la XXIII Zona Militar reportó este lunes que se hallaron “varios ductos que ya están picados y que (los huachicoleros) están en espera de que abran los ductos para que lleguen a robar la gasolina”.

Sin embargo -reiteró-la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador es la de no abrir los ductos hasta que no se vea la forma de cómo asegurarlos, de que no los lastimen, están viendo qué otras capas pueden protegerlos para que no haya picaduras.

Agregó que esta situación fue detectada en la región de Nanacamilpa y en Calpulalpan, “pero al no haber paso de combustible en este momento, las personas solo están esperando” a que lo haya. Confió en que las pipas que la Federación va a adquirir, sirvan para el abasto de gasolina y para no forzar los conductos.