El 40% de los guías no tiene oficinas ni autos con placas para turistas: Chávez Villa

El 40 por ciento de los guías de turistas en destinos de sol y playa es informal, ya que no están certificados por el Instituto de la Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, lo cual trae como consecuencia pérdidas económicas en los que sí laboran de manera formal por la competencia desleal.

Eso lo expuso el presidente de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México, Gabriel Chávez Villa, quien invitó a los hoteleros y agencias de viaje a trabajar de manera conjunta porque muchas veces contratan a seudo guías porque ofertan sus productos más económicos porque no tienen una oficina, no tienen una placas oficiales de turismo en sus vehículos y no tienen un seguro de viajero, “si se aplica la ley para unos, debe ser aplicable para todos”.

Otra repercusión es que cuando los turistas llegan a un destino en ocasiones son atendidos por guías informales y no es la mejor imagen la que se llevan, porque solo los llevan a visitar tiendas a cambio de una comisión.

“Los guías certificados de México hacen que vivan una experiencia los turistas en el destino que visitan”, indicó.

A la fecha esta asociación tiene 500 guías certificados y la intención es que esta actividad sea reconocida como una profesión y para ello van a tocar puertas en el Congreso de la Unión y también llevar la iniciativa a los congresos locales.

“Es importante la capacitación y profesionalización, también la certificación, la Sectur nos capacita, pero creemos que es importante vigilar que el trabajo se haga correctamente en los diferentes destinos… si a nosotros se nos exige una credencial para ofertar productos en los estados, es importante que haya una vigilancia continua y se sancione a quienes no lo estén haciendo correctamente”, enfatizó.

En cuanto al cambio de gobierno federal, dijo que este gremio tiene una “expectativa muy grande” con Miguel Torruco Márquez, quien será el próximo secretario de Turismo.

“Lo conocemos, somos amigos, hemos trabajado en varios congresos con él y creemos que Miguel Torruco conoce el turismo en México, además de haber sido presidente de la asociación de hoteles y de la Confederación Nacional Turística (CNT), creo que va a hacer un buen papel, nos vamos a acercar a él para presentarle nuestras iniciativas e ir creciendo justos”, especificó.