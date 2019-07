Guardia Nacional será apoyada con base militar en Tequexquitla; no prevé operativos migratorios

La Guardia Nacional (GN) en la Primera Región de Tlaxcala ha definido cinco puntos para disuadir el robo a negocios, al ferrocarril y a parques industriales, además, sus tareas serán apoyadas por un puesto de mando militar en Tequexquitla. Hasta ahora no tiene indicación de ejecutar operativos en materia migratoria, informó Baldemar Cortés Meneses, secretario técnico de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Región 1 Apizaco.

En el caso del estado, elementos del Primer Regimiento Mecanizado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son quienes realizan las funciones de la GN, corporación que entró en funciones a partir del 30 de junio pasado en todo el país, precisó.

Esto se debe a que a nivel nacional se priorizaron 150 regiones, de 266, las cuales son consideradas “focos rojos” graves, por lo que la entidad no ingresó a este grupo, además de que continúa el proceso reclutamiento de personal, por lo que se suple de esta manera.

En total hay 450 elementos, distribuidos equitativamente en las tres regiones y para coadyuvar el Ejército Mexicano establecerá puestos de mando en algunas partes del estado, donde haya un índice delictivo más alto o su ubicación es estratégica.

La Primera Región de la GN incluye a 20 municipios, entre ellos, Tlaxco, Atlangatepec, Tetla de la Solidariad, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Apizaco, Tzompantepec, San José Teacalco, Cuaxomulco, Tocatlán, Xaloztoc, Terrenate, Santa Cruz Tlaxcala, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Altzayanca, Huamantla, Zitlaltépec, Ixtenco y Huamantla, incluido Yauhquemehcan, solo por cuestiones operativas, pues le correspondería a la de Zacatelco, indicó.

¿Cuáles son los de mayor prioridad para la GN?, se le preguntó

“Obviamente los más grandes, donde hay mayor desarrollo económico. Apizaco es uno de ellos debido a su actividad comercial, Huamantla, Lázaro Cárdenas, ya que es punto de robo al ferrocarril; El Carmen Tequexquitla porque colinda con el estado de Puebla, y la zona industrial de Tetla de la Solidaridad, por ser un área donde se perpetran robos al transporte de carga, por lo que la vigilancia será reforzada”

Respecto de Tequexquitla, identificado por el huachicol de mercancía, remarcó que si la autoridad de esa demarcación requiere apoyo, la GN intervendrá, aun cuando esta tiene facultades de investigación, pero que la Dirección de Seguridad Pública Municipal reporta que ese ilícito ha disminuido. Allí se instalará un puesto de mando militar.

En este momento la división para el establecimiento de la GN es similar a la de los tres distritos electorales federales con cabecera en Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco; sin embargo, más adelante podría readecuarse con base en las condiciones de seguridad, anotó.

El gobierno estatal trabaja con un esquema diferente, por lo que posteriormente tendría que analizarse cuál es el más idóneo o buscar una homologación, aunque –resaltó- las autoridades locales trabajan sobre su propia estrategia de seguridad en la que la Federación “solamente es coadyuvante, pues no se viene a suplir, y en el caso de la GN, por secrecía no se revela” su táctica.

Asimismo, afirmó que tiene conocimiento de que el combate al robo de transporte de carga en carretera, es una prioridad para la GN, a pesar de que la Sedena, la Policía Federal (PF) y la Fiscalía General de la República (FGR) han documentado “una disminución”.

“Evidentemente –respondió- hay otra percepción, pues Tlaxcala era un estado tranquilo y el que haya de momento situaciones violentas sí prende alarma, aunque no como en otros estados. Lo ideal es que no haya ni uno solo”.

¿Cuál es la impresión de la sociedad ante la presencia de elementos de la GN?, se le interrogó.

Anterior a esto el Ejército de por sí gozaba de una reputación, era bien visto, y ahora con la Guardia Nacional se respira un aire de cierta tranquilidad porque está haciendo tareas de vigilancia fuera de los bancos y de zonas de concurrencia. Brinda un poco de certidumbre a la ciudadanía y se tiene esperanzas de trabajar mucho en el tema de seguridad y más adelante tener los resultados esperados.

En el sur del país la GN ha desplegado elementos para frenar el paso de migrantes extranjeros en situación irregular, ¿en Apizaco actuará de la misma manera?, ya que es paso de estas personas solo para descansar, se le inquirió.

Estamos buscando el acercamiento con el Instituto Nacional de Migración (INM) para que se pueda abordar este tema porque a nosotros no nos han informado nada, pero si tiene alguna situación que la comunique para poder coadyuvar en los trabajos. Hasta ahora no se ha dado ninguna indicación.

-¿Tampoco tienen instrucciones de al menos establecerse u operar en la periferia del albergue para migrantes “La sagrada Familia” o en las vías del tren?.

No. No hay situaciones de redadas de ningún tipo. Ahorita la preocupación es otra y es la que se va a atender.

Por otra parte y contrario a lo acontecido en otros estados de la República donde se registran protestas de elementos de la PF, principalmente de la Gendarmería que se oponen a formar parte de la GN, Baldemar Cortés afirmó que en Tlaxcala no hay ninguna problemática en este sentido.

Expuso que en las mesas de seguridad participan representantes de la PF de Inteligencia y de Caminos, quienes “no están en esa temática sino en la de obedecer órdenes”, pues así lo han precisado en las reuniones. “Están muy comprometidos”.

-¿Ya no operaba la Gendarmería en Tlaxcala?.

Sí había elementos, pero no muy visibles, se manejaban a través de otra área y no se reportaban, incluso se solicitaba su presencia en las mesas de la Coordinación Territorial y nunca llegaron, ni se tenía conocimiento cuando realizaban operaciones en este territorio hasta que se les veía.

Por otro lado, el funcionario federal puntualizó que en el caso de los secretarios técnicos de Coordinación Territorial, en este momento solo tienen facultades para “subir o alimentar de información” a una plataforma y la de ser “coadyuvantes y facilitadores” entre los distintos niveles de gobierno que participan en el rubro de seguridad, de ahí que non son responsables de los avances o no en el combate del delito, pues no son ejecutores.

En esta región la GN tendrá su base provisional en la colonia Santa Rosa de la ciudad de Apizaco, donde anteriormente se ubicaba la del Ejército, y al frente se encuentra el capitán Omar Ramírez Ramírez, mientras que el coronel Manuel Ramos Barrera es el responsable del Primer Regimiento Mecanizado.