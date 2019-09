No habrá grito de Independencia en Hueyotlipan por conflicto con grupo de regidores: alcalde

El alcalde de Hueyotlipan, Mauro León Garfias informó que el grito de Independencia el próximo 15 de septiembre se suspende en este municipio, debido al conflicto con un grupo de regidores que ha solicitado al Congreso local la revocación de su mandato con el alegato de incurrir en supuestas irregularidades financieras.

“No es culpa de nosotros, creo que ese grupo optó por generar una problemática y por ese motivo no vamos a tener grito de Independencia en Hueyotlipan, no existen las condiciones para hacerlo en el palacio municipal como constitucionalmente lo marca la ley”, expuso.

En entrevista posterior al acto de izamiento de bandera que encabezó en la Plaza de la Constitución de la capital tlaxcalteca la mañana de este lunes, el munícipe expuso que la problemática en Hueyotlipan es resultado de un conflicto de intereses por parte de un grupo de regidores, el cual está inconforme por la reprobación de la cuenta pública de 2018.

“Decir que la reprobación de la cuenta pública es por procedimiento y estamos en el mejor de los ánimos de solventar las observaciones, ya hemos pedido al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que nos dé los tiempos para que se integren las solventaciones”, agregó.

Expuso que no es legal el desconocimiento que hicieron los regidores a su cargo de presidente municipal, en virtud de que esa medida se tomó en una sesión de cabildo “en la clandestinidad y a su manera… el único facultado para convocar al cabildo es por el alcalde ya que lo preside… por supuesto que este conflicto tiene tinte político por grupos antagónicos del municipio que se dan la oportunidad de hacerse de ahí para provocar la inestabilidad de Hueyotlipan”.

León Garfias dijo que despacha en la comunidad de López Mateos para no interrumpir los servicios y ahí no puede dar el grito de Independencia porque hay una autoridad en la localidad.

Cuestionado sobre la reprobación de las cuentas públicas de 2017 y 2018 por observaciones de más de 20 millones de pesos, respondió que hace las gestiones correspondientes para entregar toda la documentación comprobatoria ante el Poder Legislativo, pues alegó que no se tomó en cuenta en el informe del año pasado la información del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), ya que las obras están ejecutadas y el recurso aplicado.

“Esta información no fue tomada en cuenta por el OFS debido a que no se tuvo a tiempo la documentación por parte de la Dirección de Obras Públicas y es ahí donde radica la problemática”.

Indicó que no teme porque lo denuncien penalmente, ya que “el que nada debe, nada teme, aquí estamos siempre dando la cara, no me he robado ni un solo peso”.

Es de citar que ocho de los 11 presidentes de comunidad y cinco de los seis regidores han solicitado al Congreso local la revocación de mandato en contra del alcalde Mauro León Garfias.