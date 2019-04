Grave error dejar fuera al outsourcing de la reforma laboral: CTM; advierte riesgos

Víctor López Hernández, asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en México, advirtió que la reforma laboral recién aprobada representa un peligro para sindicatos y calificó de error garrafal que el outsourcing haya quedado intocado.

Comentó que esta legislación tiene cinco ejes fundamentales que son en los que esta organización pondrá especial atención, pues en el caso de la transparencia sindical aún hay artículos no del todo claros. “Se pretende fiscalizar, es algo en lo que no estamos de acuerdo porque no son recursos públicos sino de los trabajadores, por lo que mucho menos se pueden gravar”, acentuó.

Otro punto es el de los Centros de Conciliación y Arbitraje que sustituirán a las Juntas, “pero eso tampoco es novedad, ya lo teníamos desde hace varios años, solo que no se había aterrizado en los presupuestos. No le vemos inconveniente”, dijo.

Pero lo que sí se percibe peligroso es en el sentido en que el gobierno “disfrazadamente quiera influir en a quién le otorga registro (como sindicato y a quien no), ya nos dimos cuenta que hay un ala de color ‘moreno’, ellos no tienen problemas en sus registros”. Sin embargo, reconoció que esta condición obliga a la CTM y a otras organizaciones a profesionalizarse más y a salir adelante.

En cuanto al eje relativo a la equidad de género, “vemos muy difícil porque para empezar la mano de obra en muchas empresas no es en 50 y 50 por ciento (mujeres y hombres); lamentablemente la participación de la población femenina en este ámbito es en los sectores productivos más débiles y en muchos casos su participación es escasa.

Asimismo, resaltó que tanto el gobierno federal como la Cámara de Diputados “tuvieron el grave error de dejar fuera el outsourcing”, pues continúa y es el peor flagelo para la clase trabajadora en la informalidad. “Todas las grandes cadenas comerciales, todos los contratos de protección funcionan al amparo de este régimen y no los tocaron, y dicen que está muy bien, ¡caray!”, lamentó.

No precisó el número de empresas instaladas en Tlaxcala que operan bajo este proceso, pero calculó que de los aproximadamente cuatro mil contratos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, más de 70 por ciento son de protección.

Eso genera que los trabajadores permanezcan bajo un régimen de subcontratación, bajos salarios y pocas prestaciones, por lo que la CTM presentará una iniciativa de contrarreforma al Senado para regular el outsourcing, “pues es un error garrafal, pareciera que fue adrede y que mandan algunas señales; la ley la tuvieron que hacer con las rodillas porque la presión” de Estados Unidos y Canadá para firmar el acuerdo comercial.