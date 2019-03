Gobierno federal e IP impulsarán acciones concretas que beneficien a los jóvenes: Cuéllar

La representación del gobierno federal y empresarios trabajarán de manera coordinada para impulsar el desarrollo económico de Tlaxcala, a través de acciones concretas que beneficien a jóvenes e iniciativa privada, afirmó la coordinadora de Programas para el Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, durante el primer encuentro con hombres de negocios tlaxcaltecas, donde resaltó que la administración de Andrés Manuel López Obrador impulsa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En una reunión con empresarios de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AET), de la Federación de la Cámaras Nacionales del Comercio (Fecanaco) y de las cámaras nacionales del Comercio de Apizaco y Chiautempan, entre otros, Cuéllar Cisneros refrendó el compromiso del gobierno federal para caminar de manera coordinada con diferentes sectores para impulsar el desarrollo.

La funcionaria federal explicó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca que miles de jóvenes puedan capacitarse en el trabajo, por lo que el gobierno de México les otorgará una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año.

Resaltó que esta es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral.

Ante más de medio centenar de empresarios, Cuéllar Cisneros invitó a los administradores a adherirse al programa, pues el gobierno federal apoyará con la contratación de los jóvenes de manera formal, es decir, contarán con Seguro Social.

“Si ustedes como empresarios quieren jóvenes que puedan capacitar para que en un futuro puedan darle trabajo, si es que algún joven cumplió con su trabajo, por cada 10 jóvenes habrá un tutor, porque los jóvenes van a trabajar, no va a ser regalado el recurso, si ellos no trabajan, si ellos no se comprometen, el recurso se cancela y por eso es importante que ustedes nombren a un tutor por cada 10 jóvenes, quien va a estar informando”, indicó.

La reunión estuvo encabezada por Cuéllar Cisneros por parte del gobierno federal y por la iniciativa privada lo hicieron los presidentes de la AET, Iván Guarneros; de la Fecanaco, Margarita Alva Macías; de la Canaco Apizaco, Rubén Flores Luna; representante de la Fiscalía General de la República, Delfino Chamorro Macías; enlace de la delegada con el sector empresarial, Ventura Sánchez Gonzaga; apoyo de la mesa estatal de seguridad, María Magdalena Yolanda Domínguez Vázquez y de la Canaco de Chiautempan, Rafael Cuecuecha Martínez.