Gasolineros pagan 400 mil pesos al año por diversos estudios y dictámenes: GUEPT

La asociación Gasolineros Unidos para los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT) solicitó al Congreso de la Unión asignar presupuesto a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a efecto de que a los empresarios del sector les puedan bajar sus costos, pues cada día les resulta imposible de cubrir.

Lo anterior lo dio a conocer la presidente de la GUEPT, Luz María Jiménez Almazán, quien explicó que al año los gasolineros tienen que hacer tres dictámenes diferentes, cinco estudios diferentes y análisis de combustible dos veces. “Esos gastos representan 400 mil pesos al año, es una auténtica locura”.

Si bien refirió que “afortunadamente tenemos una relación cordial y productiva con los órganos reguladores, que son la CRE y la ASEA, les hemos manifestado la necesidad de que bajen sus costos porque, por ejemplo, para la Sasisopa, que es el sistema de gestión que administra todas las obligaciones de una estación de servicio, es una magnífica idea, va a ser un maravillo método de control para que se lleve el registro de todo el cumplimiento que deben tener las estaciones, pero para implementarlo se debe contratar a una tercera empresa especialista, acreditada, que barato va a cobrar 40 mil pesos, luego realizar un dictamen cada año que cuestas entre 20 mil y 25 mil pesos, además entregarlo a la ASEA para que lo registre y que por solo registrarlo cobra 59 mil pesos, son casi 60 mil pesos y “realmente es impagable”.

Jiménez Almazán indicó que para el caso del estado de Hidaglo esa obligación venció en octubre de este año, para Puebla vence en junio de 2019 y para Tlaxcala en julio de 2019, “obviamente esto como es laboriosos y complicado, hay que contratar en enero para cumplir a tiempo”.

Esto es un ejemplo de los elevados costos que deben cubrir ahora los propietarios de una estación de servicio y que antes no existían, “creemos que la CEA y la ASEA son órganos reguladores autónomos, con propio órganos de gobierno y como viven por mandato de ley de los derechos que cobran, aquí hacemos una petición al Congreso de la Unión para que les den presupuesto y puedan bajar los costos, porque para nosotros con esa situación del producto que se vende de manera irregular, nos resulta imposible de costear”.

Aunado a este problema, recordó que los costos de energía eléctrica son otro problema “impresionante” que enfrenta el sector, ya que se han incrementado en algunos casos en 100, 150 o 200 por ciento, dependiendo del estado y de la región.

“Todos los energéticos y combustibles, llámese gasolina, electricidad y gas, han tenido un aumento verdaderamente alarmante, todo mundo se preocupa por la gasolina y no se ha dado cuenta lo que han subido los demás. Ha sido espantoso y para nosotros el rubro de la energía eléctrica sí es perjudicial porque una estación de servicio que no ha cambiado a sistema LED, viene pagando 70 mil pesos al mes de energía eléctrica y no es posible con el volumen de ventas que tenemos”.