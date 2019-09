Las gasolineras registran pérdidas económicas de 30 por ciento este año: GUEPT

Las estaciones de servicio registran pérdidas económicas este año de 30 por ciento, informó la presidenta de la asociación Gasolineros Unidos para los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), Luz María Jiménez Almazán, quien atribuyó esta situación a las bajas ventas y al incremento en los gastos de operación que han disminuido la utilidad en este sector.

En el segundo semestre de 2019 esperaban una mejora en las ventas para cerrar el año con buenos números, pero por lo que va avanzado el ejercicio fiscal no parece ser el caso, dijo.

“Tenemos pérdidas de hasta 30 por ciento no sólo por la baja de las ventas intrínsecamente hablando, sino por todos los gastos de operación que aumentaron y eso provocó una disminución en la utilidad”, expuso.



Jiménez Almazán aseguró que los empresarios gasolineros “estamos solos en esta lucha, Petróleos Mexicanos (Pemex) no apoya y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no apoya, no hay quién nos brinde ayuda para resolver el problema que en el fondo es que no hay producto suficiente en el país, pues además Pemex Logística no tiene infraestructura suficiente… se combinan varios problemas que hacen verdaderamente complicada la solución”.

En entrevista, también advirtió que con la llegada de septiembre inicia el periodo de escasez de combustible, “imagínese el pánico que nos da el que se acerque la fecha en la que históricamente empieza la escasez más grave de todo el año; paradójicamente en los meses de mayor venta y que necesitamos mayor abasto no lo hay”.

Recordó que los primeros tres meses del año fue evidente que casi medio país estuvo paralizado por la falta de combustible, aunque el gobierno negó la escasez. Tiempo después el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este problema, por lo que Jiménez Almazán espera que esta experiencia sirva a todos para entender que no se gana nada con mentir, “la verdad es tan obvia que si el 50 por ciento de las gasolineras del estado se encuentran cerradas, la gente lo ve”.

Es más, resaltó que es impensable que un empresario cierre su establecimiento cuando su negocio es vender, entonces si se cierra es por una causa que está fuera de su alcance resolver.

Por otra parte, reveló que las obras de modernización de la carretera Tlaxcala–Apizaco, cuyos trabajos ya iniciaron en los tramos que van a Apetatitlán y a la Y Griega, afectan las estaciones de servicio ubicadas en esas zonas.