Podrían mantenerse fondos para campo y municipios en 2020

Ante la demanda de recursos por parte de autoridades municipales, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Isabel Casas Meneses abrió la posibilidad de mantener la el próximo año los fondos de Acciones para el Fortalecimiento al Campo y de Obras y Acciones a Municipios, con bolsas de recursos a los que ella ahora sí podría entrar.

En entrevista colectiva, argumentó que hasta el momento le han llegado cerca de seis solicitudes de igual número de municipios para la ejecución de obra pública, pese a que reconoció que entre las funciones de los diputados no está el de etiquetar recursos, pues se estrían extralimitando en sus funciones.

“De manera personal estamos analizando, considerando la posibilidad de beneficiar a los municipios con estos recursos que ya existen porque en este momento tengo algunas solicitudes de municipios que han solicitado que se les apoye porque tuve la fortuna de recorrer los municipios que conforman nuestro estado y conocemos las necesidades que son muy latentes, pero no hay recurso que alcance para las necesidades que tiene nuestro estado de Tlaxcala y tengo hasta el momento unas solicitudes de unos cinco o seis municipios que no son compromisos, pero que al final creo que mi quehacer legislativo es ayudar… el recurso ya existe y creo que podemos actuar de forma responsable”, explicó la diputada de Movimiento Ciudadano.

Casas Meneses, dijo que al igual que sus compañeros de Legislatura que fueron electos por mayoría tiene “demasiados compromisos”, por tanto, considera la posibilidad de etiquetar recursos para “bienestar de muchos ciudadanos”.

“En algún momento mencionaron que nosotros no teníamos compromiso por haber llegado por la vía plurinominal, pero eso no es verdad porque tenemos demasiados compromisos, pero creo que nos podemos conducir de manera responsable como lo he hecho (por tal razón) estoy considerando poder participar en etiquetar recursos para bienestar de muchos ciudadanos… creo que siempre toda acción tiene una consecuencia no señalo ni acuso nada directamente, pero creo que se pueden hacer las cosas y hacerlas bien”.