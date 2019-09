Fondos para obra y campo deben mantenerse e incluso, aumentarse en 2020: Brito

Pese a los señalamientos e imputaciones por abusos, irregularidades y hasta de hacer negocios con esos recursos, la diputada petista Michaelle Brito Vázquez adelantó que pugnará porque en el presupuesto de egresos 2020 se mantengan los recursos correspondientes a los Fondos de Acciones para el Fortalecimiento al Campo y de Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios.

Con el argumento de que los 404 millones de pesos que los integrantes de la LXIII legislatura local etiquetaron este año en dichos fondos llegaron de manera directa y sin tantos tramites a los beneficiarios, estimó necesario mantener dichas asignaciones en el gasto del próximo año.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de mantener esas partidas, la diputada del PT enfatizó: “Claro que si, por supuesto, es algo que les está llegando directamente a la ciudadanía y vamos a seguir luchando para que les llegue a que se le quede al gobierno del estado, mejor que se le quede directamente al pueblo”.

Resaltó que es un tema que aún no se aborda entre los 25 legisladores locales, aunque confió en que la mayoría de sus homólogos avalen la petición de al mantener e incluso incrementar el monto de los fondos que son operados directamente por los ayuntamientos.

“Todavía no se empiezan a tocar esos temas pero se va a mantener, espero la misma postura por todos los diputados. El anteproyecto se trabaja pero sabemos que eso también se va viendo en el transcurso, no es algo que se marque de manera definitiva hasta el 30 de septiembre. Esperemos que pueda ser un poco más, para que te doy cifras no sé, pero esperamos que sea un poco más que se distribuya por regiones para lo del campo para que finalmente si les llegue beneficio como les ha legado ahorita, pero que sea por zonas”.