Fondos de obras y campo para fines políticos y acciones existentes: Jasso

Tras considerar que los diputados locales pretenden usar los fondos para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y para el Fortalecimiento del Campo con un “trasfondo político”, el alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso se pronunció por re etiquetar esos montos ya que fueron asignados para obras existentes o improcedentes.

Incluso, el priista no descartó la posibilidad de que se trate de una “promoción personal”, pues se destinó una partida para calentadores solares y computadoras, pero en este último caso no habría un impacto en la población.

Entrevistado durante su participación en el foro de estancias infantiles, el ex funcionario estatal reveló estas inconsistencias para el caso de su municipio, las cuales podría replicarse en el resto de las Comunas.

“Considero que habría un trasfondo político, quizá de hasta promoción personal para destinar calentadores solares a ciertos beneficiarios; sin embargo es necesario que las reglas de operación funcionen para trasparentar los recursos. (Pero) no estoy de acuerdo en etiquetar doble porque si hay recursos para calentadores se vuelvan a etiquetar y al recurso de computadoras no le veo un fin porque no está destinado a una biblioteca, sino en general a comunidades porque una o dos computadoras por comunidad no impactan en la población”, dijo.

Abundó que en el caso de Huamantla fueron etiquetados 8 millones de pesos, pero el diputado de su distrito José María Méndez Salgado no realizó un estudio de las necesidades de la población, situación que dio como resultado que se destinaran recursos para obras ya existentes

“Acercamiento con diputados de mi distrito no he tenemos, pero tenemos conocimiento que se etiquetaron 8 millones de pesos para el municipio de Huamantla, pero no todo el destino de los recursos ha sido bien estudiado, por ejemplo me etiquetaron 2 millones 600 mil pesos para el tema de calentadores solares que no es tema prioritario para mi punto de vista porque con el recurso del FIS se puede destinar para calentadores solares”.

Además, “se etiquetó un millón de pesos para computadoras, pero no tiene definido para qué comunidades o cuál será la mecánica para estas computadoras; también se etiquetaron 2 millones de pesos para una calle en Ignacio Zaragoza que ya existía, pues esta pavimentada. Se etiquetó solo 500 mil pesos para una de las calles más importantes de la ciudad, pero ese recurso no es suficiente para darle mantenimiento a esa calle, entonces hay incongruencias en el manejo de estos recursos, creo que es importante que los diputados estudien las necesidades reales que hay en el municipio”.

Por todo lo anterior, Sánchez Jasso se pronunció por re etiquetar los recursos para obras de infraestructura urbana y para el campo, pues solo el 15 por ciento del presupuesto que recibe para Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) es destinado para adoquinamiento de calles.

“En caso que nos permitieran estaría muy entusiasmado en re etiquetar los recursos para obras de beneficio social sobre todo en algunos temas de adoquinamiento, pavimentación que tanto hacen a Huamantla porque recuerden que solo podemos ocupar el 15 por ciento del FISM, para pavimentos y adoquines, entonces lo ideal sería re etiquetar los recursos para obras de mayor beneficio y de mayor impacto”, concluyó.