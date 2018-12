Felicita secretario de Educación a alumna que destacó en Concurso Nacional de Dibujo

Por su destacada participación en la edición número 13 del Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Diviértete Leyendo en Familia”, el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda felicitó a la alumna Daira Gabrielle Sánchez Cruz, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría “A”.

En el certamen, que fue organizado por el Consejo de la Comunicación, Jumex y la Secretaría de Educación Pública (SEP), participaron 100 mil 994 niños y niñas de las 32 entidades federativas del país.

Camacho Higareda recibió en el despacho de la SEPE–USET a la menor Daira Gabrielle, quien es alumna de la primaria “Gral. Juan Cuamatzi”, ubicada en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Durante este encuentro, el secretario de Educación reconoció el esfuerzo de la estudiante por su creatividad, así como por su interés en la lectura. “Eres un ejemplo a seguir. Las lecturas te hacen ver mundos diferentes y además te ayudan a desarrollar habilidades de razonamiento y otras artísticas, como el dibujo. Te felicito por tu esfuerzo y dedicación”, subrayó.

Por su parte, Sánchez Cruz explicó los motivos que la inspiraron a realizar el dibujo en el que plasmó a sus hermanos como principales protagonistas en nuevos mundos imaginarios, obra con la que ganó el concurso.

“Hice este dibujo porque me gusta leer en familia y mis hermanos están ahí como exploradores de mundos con dinosaurios y galaxias del universo. A mí me gusta mucho leer porque eso me hace ver lugares diferentes. Yo hago volar mi imaginación y me divierto mucho”, afirmó.

La alumna entregó al secretario una medalla de participación que envió el Comité Organizador por el apoyo que brinda la dependencia a la comunidad educativa de Tlaxcala.

En esta ocasión, la alumna fue acompañada por su mamá Lourdes Cruz y por el subjefe de proyectos académicos de la Dirección de Educación Primaria de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Erick Zambrano Castillo.