Falta de titulares en dependencias federales provoca nerviosismo en las empresas: Canacintra

El crecimiento industrial que ha tenido Tlaxcala este año debe acompañarse con una mejora en la atención a las empresas por parte de las dependencias gubernamentales, principalmente las federales, pues la falta de titulares obliga a los directivos a realizar trámites en otras entidades y ello provoca nerviosismo por la falta de atención, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la entidad, José Luis Baltazar Santiesteban.

Lo anterior lo expuso al ser entrevistado sobre el hecho de que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó a Tlaxcala como la entidad con el mayor crecimiento anual en las actividades secundarias en junio de este año con el 18.7 por ciento, seguida de Chihuahua con el 7.2 por ciento y Colima con el 5.2 por ciento.

“Este crecimiento es resultado de la pujanza que tiene la iniciativa privada y creo que se le debe dar esa relevancia, pues también en el Bajío y en el norte se ha crecido bastante. Considero que todas las autoridades deberían estar en esa misma dinámica para apoyar a las empresas, ya que al día de hoy no hay titulares en las dependencias federales y el sector privado necesita arropamiento de su parte”, refirió.



Ejemplificó que la Secretaría de Economía (SE) solo opera como ventanilla de trámites y para atender los asuntos que quedaron pendientes los inversionistas deben trasladarse a Puebla o Querétaro, entonces en el gobierno federal “no se crece a la par como lo hace la iniciativa privada”.

Agregó que en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tampoco no hay titulares, sólo encargados de despacho que no tienen las mismas facultades y toma de decisiones que sí tenían los entonces delegados.

No obstante, consideró que el crecimiento industrial de Tlaxcala significa que la inversión privada tiene puestos los ojos en la entidad y “ojalá que los inversionistas de gran calaje no vean otras partes como opción, pero para eso se requiere que todos hagamos nuestra parte para que esto siga así”.

Insistió que algunos pendientes tienen que ver con multas fincadas a las empresas, pues se iniciaron recursos jurídicos y ya no hay seguimiento, en Profepa se puso en marcha un programa y todo se acabó. “Eso repercute y genera nerviosismo en las empresas porque no hay delegados sino encargados. A nosotros no nos importa que les cambien de nombre a los cargos, lo importante es que se dé a conocer a las personas que van a estar al frente y que les den facultades”.