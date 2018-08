Falta de publicación de lineamientos retarda evaluación del IAIP a entes públicos, acusan

A 40 días de su aprobación, los lineamientos para el procedimiento de verificación de las obligaciones de transparencia de entes públicos todavía no son divulgados en el Periódico Oficial del gobierno del estado, por lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) no ha iniciado con este trabajo de evaluación anual, así lo evidenciaron los comisionados en la sesión ordinaria de este miércoles.

El tema confrontó nuevamente a los integrantes del Consejo General, quienes lanzaron acusaciones mutuas y señalamientos con los que justificaron el retardo de esta actividad. Y es que el comisionado Francisco Morones Servín, quien fue el encargado de elaborar el proyecto de estas disposiciones para la revisión de páginas web de los sujetos obligados, se defendió de la imputación de la presidente Marlene Alonso Meneses y afirmó que envió en tiempo y forma el documento correspondiente para su publicación.

Sin embargo, Alonso Meneses señaló que no lo ha mandado a publicar porque los lineamientos aprobados el 13 de julio pasado y los remitidos posteriormente “no son los mismos”, por lo que existen discrepancias y errores ortográficos que deben ser corregidos. Noé Morales Anastasio, secretario técnico y asuntos jurídicos, refirió que si ya se realizaron las rectificaciones, sería estéril discutir al respecto.

Pero el comisionado José David Cabrera Canales refutó la aseveración de Morales Anastasio y consideró que no era infructuoso debatir sobre el tema, pues hay un retraso en los trabajos de verificación y recordó que en la séptima sesión ordinaria el proyecto también fue presentado con errores por parte de la presidencia.

La disputa se prolongó por más de una hora en la que Alonso Meneses reprochó por enésima ocasión que ambos comisionados obstaculizan sus funciones, faltan el respeto a su persona y a su calidad de presidente, a lo que David Cabrera remarcó que su encargo es solo provisional, pues todavía no hay sentencia definitiva a un juicio de protección constitucional promovido por ella.

Pero la comisionada los acusó de mayoritear su propuesta de lineamientos de verificación para emitir una herramienta “a modo” de ellos. Dijo que no intenta retrasar la actividad sino enmendar fallas. En entrevista, después de concluir la sesión, dijo que esta evaluación a los sujetos obligados se realizará una vez que le remitan el documento corregido, por lo que es algo que no está en sus manos.

Por separado, David Cabrera respondió a la pregunta de si los conflictos internos del IAIP afectan los trabajos: “Por mi parte no, yo estoy cumpliendo. Estamos funcionando de manera irregular en el pleno, eso sí es un hecho, ya que –insistió– ella no permite subir puntos al orden del día”.

Pero reconoció que las personas son las primeras perjudicadas por este rezago, pues “en este momento al no tener lineamientos publicados y no iniciar la verificación, no podemos corregir ni dar seguimiento a quienes no están cumpliendo con la ley, por lo que se afecta el derecho a la información pública”.

Desafortunadamente –indicó– no hemos podido dar inicio con esta obligación que tenemos”, debido a una omisión “en que está incurriendo la comisionada al artículo 20, fracción XIV, del Reglamento Interno, pues el comisionado Francisco José Morones se lo hizo llegar en documento impreso y en archivo electrónico.

Afirmó que la evaluación podría comenzar sin la publicación de los lineamientos, “pero no habría garantía de certeza de que todos los sujetos obligados los conocen” y si bien no existe plazo para difundirlos, “mientras más tarde lo haga, más tarde se inicia”.

Además, agregó, hay poco personal para llevar a cabo esta evaluación, lo cual impide aplicarla a la totalidad de sujetos obligados. Por tanto, será aleatoria, pues la ley faculta hacerlo de esta forma a través de una muestra.

De prevalecer esta situación, adelantó que de manera particular propondrá al pleno emitir un exhorto a la comisionada “para que cumpla con sus funciones y permita la función adecuada del instituto”.

Expuso que planteará al pleno examinar a los sujetos obligados con mayor número de recursos de revisión, principalmente ayuntamientos y partidos políticos, pues según la verificación de 2017 fueron los peor evaluados.

Cabrera Canales afirmó que los lineamientos fueron aprobados, “se apegan a la norma y establecen la metodología con la cual se llevará a cabo el procedimiento y brindan certeza de que la verificación será efectuada con todos los requisitos”.

Por otra parte, durante esta sesión, que duró más de dos horas, Morones Servín aseveró que personal del IAIP litiga asuntos particulares de Alonso Meneses y Cabrera Canales afirmó que algunos trabajadores realizan doble función.

En su pretensión de demostrar que sus propuestas no son aprobadas, David Cabrera planteó establecer un día y hora fijos para sesionar, pero el secretario técnico le respondió que es improcedente porque el artículo 10 establece las reglas. “Y eso qué”, contestó irónico Morales Anastasio al comisionado cuando éste le precisó que en su calidad de integrante del Consejo General del IAIP puede presentar proposiciones.