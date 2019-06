Falta de apoyo gubernamental frustra incremento en el cultivo de amaranto

Pese a que ni el gobierno federal ni el estatal “apoyaron siquiera con un kilogramo de semilla”, en la región oriente se cultivan mil hectáreas de amaranto, de las 20 mil proyectadas, por lo que solo se prevé una cosecha de mil 500 toneladas, informó Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto.

Lamentó que las instituciones del ramo hayan dado preferencia a otro tipo de semillas, entre ellas, el hebo y alfalfa “que –apuntó- no van de acuerdo a la zona. No sé a qué se deba que los gobiernos no quieran promover el amaranto y considerarlo como una opción” para la agricultura local.

El pasado lunes –señaló- acudí a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para insistir en el proyecto de dar valor agregado al amaranto , junto con cacao y el maíz, pero según ellos, este cereal no está dentro de las reglas de operación y que no cabe en ningún programa, “eso es preocupante”.

Agregó que a su propuesta de considerar al amaranto dentro de las políticas públicas, funcionarios le contestaron que este asunto no le corresponde a esta dependencia. “Me extraña que a pesar de estar dentro de la canasta básica no se impulse la siembra ni la promoción de este”, añadió.

Sin embargo, actualmente ya está sembrado casi 80 por ciento de esas mil hectáreas, tanto en Cuapiaxtla como en Altzayanca. Para ello se usó semilla cosechada que los productores guardaron, “porque no quedó de otra”. Este año se generarán 30 jornales por cada hectárea, durante dos meses, ya que se emplea a personas para deshierbar.