Falta coordinación de la policía municipal con la estatal y federal, critica líder transportista

Bernardo López Nieto, presidente de la Alianza Transportista de Tlaxcala Región Huamantla A.C, consideró que es necesaria una mayor coordinación de las policías municipales con la del estado y la Federación para reducir la delincuencia, pues en lo que va del año han sido perpetrados cinco robos de taxis en esa región.

El tema de inseguridad “es muy importante, normalmente queremos que la autoridad trate de resolvernos el problema a todos, claro que es su obligación pero también tenemos que aportar y hacer trabajo para evitarla”, subrayó.

En su opinión, hace falta “una integración y una coordinación entre las corporaciones de seguridad del municipio, las del estado y las de la Federación, a efecto de que haya una articulación completa”.

En lo personal “no se me hace malo el mando único que se está promoviendo, para que exista coordinación, porque el estado podrá hacer un gran trabajo, al igual que el gobierno federal, pero si los municipios no lo hacen y que es donde a veces están los problemas, pues entonces no vamos a avanzar”, expresó.

Asentó que se han cometido varios atracos, tan solo de enero a la fecha se han contabilizado entre cuatro y cinco robos de taxis. Hace poco hubo un caso en el que la unidad fue recuperada y se entregó a los delincuentes a la Policía Municipal, dijo.

A pesar de que esa institución “tenía la obligación de ponerlos a disposición del Ministerio Público, no lo hizo –reprochó-, por lo que es una de las irregularidades que se presentan, porque de nada sirve que nosotros hagamos un trabajo si no se procede”.

Asimismo, se han cometido asaltos a las unidades de transporte cuando llevan pasajeros a bordo, “creo que todavía falta mucho por hacer” para combatir la inseguridad. Mientras tanto, el sector apoya el uso obligatorio de dispositivos para localizar unidades robadas y generar mayores condiciones de protección, aseveró.