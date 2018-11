Ex trabajador del ayuntamiento de Apizaco demanda proceder en contra del edil que niega pagarle 1 mdp

Por presunta omisión y desacato en el incurre el edil panista de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, el extrabajador del ayuntamiento de Apizaco, Jorge Alberto Bravo Carrera, pidió al Congreso local dar celeridad a la solicitud de juicio político promovida en contra del alcalde quien “se niega” a pagarle un laudo laboral superior al millón de pesos que fue dictado desde marzo de 2014, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (TCyAE).

Acompañado de su asesor legal, Gastón Altamirano Zainos, ofreció este lunes una conferencia de prensa para dar a conocer que el Congreso del Estado ya admitió su demanda de juicio político en contra del edil apizaquense, por no acatar un fallo judicial soportado en el expediente 90/2011.

La resolución del TCyAE del 6 de marzo de 2014, fue que la comuna debería programar una partida para el pago del laudo; sin embargo, desde entonces los munícipes en turno han hecho caso omiso y por ello la cantidad ha incrementado hasta un millón 50 mil pesos, daño patrimonial que en su caso ha sido responsabilidad de las autoridades en turno.

Bravo Carrera se desempeñó en las administraciones del petista Reyes Ruiz y en la del panistas Alex Ortiz como responsable del Centro de control Canino Municipal, hasta que en enero de 2011 fue despedido por el edil del PAN, Orlando Santacruz, quien además pretendía no pagarle una quincena, aguinaldo y otros derechos adquiridos por una suma de 28 mil pesos, se negó a negociar y a cubrir dichos pagos.

“Se había llegado a una negociación de 28 mil pesos, aunque ellos querían pagarnos solo 24 mil pesos, pero al final no quiso la administración de Orlando Santacruz pagar ese dinero y ya creció la deuda, situación que nosotros no generamos, dijo el abogado del ex trabajador, Gastón Altamirano, quien rechazó que la solicitud de juicio político en contra del edil busque únicamente presionar el pago a su cliente.

Es más, atajó que la petición de juicio político solicitada ante los integrantes de la LXIII Legislatura local no busca otra cosa que sentar precedente para sancionar a un alcalde que no quiere acatar una resolución judicial, por lo que se negó a rechazar una posible negociación para disminuir el monto a pagar por parte de la Comuna.

En tanto, Bravo Carrera explicó que por esas fechas cuando fue despedido “sin justificación alguna” el actual edil fungía como síndico procurador del ayuntamiento de Apizaco, y por lo tanto representante legal del Ayuntamiento, por lo que “conoce muy bien el caso del que hoy se quiere deslindar, situación que me afecta en lo personal pero también daña a la administración municipal.