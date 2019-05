Extorsión saqueadora

Acaba de publicarse en español el libro del periodista Matt Kennard, La Extorsión. Un reportero canalla contra la élite estadounidense, de la editorial Capitan Swing, en el que revela con datos duros lo que siempre han sabido los ciudadanos conscientes de todo el mundo: en el capitalismo neoliberal, quienes realmente gobiernan el mundo son los grandes consorcios empresariales–financieros del mundo. El autor, un periodista graduado en la Universidad de Columbia en Nueva York, ha trabajado en “prestigiados medios de comunicación”, como el New York Times, Financial Times, New Statesman, The Guardian, The Chicago Tribune, entre otros, lo que le ha permitido conocer de cerca y de primera mano el proceso que se da entre la realidad de un acontecimiento y el tratamiento, interpretación y manipulación del mismo en los medios de difusión; así ha podido documentar el proceso seguido para el montaje del supuesto atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, como estrategia para que los norteamericanos y los países del mundo aceptaran la guerra contra el “terrorismo” de Sadam Husein, cuando en realidad se trató de apoderarse cínicamente de los recursos petroleros de Irak, para asegurar e incrementar las “ganancias” de las empresas energéticas norteamericanas.

A lo largo de la profunda y bien documentada investigación periodística, se va revelando el verdadero papel que han jugado y juegan la CIA, la USAID, el FMI, la NED y otras similares en la generación de golpes de Estado contra gobiernos rebeldes que no se someten a los dictados del capital, o mejor dicho que no se someten dócilmente a la extorsión y el saqueo que se impone en el nuevo orden mundial, bajo el nombre de desarrollo, de estabilidad, de democracia y libertad, de libre comercio, etc. Bajo esta perspectiva se comprenden claramente el golpe contra Salvador Allende en 1973 o el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, o el de Honduras contra Celaya en 2009; o más recientemente el golpe contra Dilma Roussef en Brasil y el que está en curso contra el gobierno de Venezuela, sin olvidar, por supuesto, el reciente endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba.

A esta visión esclarecedora sobre quién gobierna realmente el mundo, habría que añadir otro dato reciente: se acaba de publicar un informe del Instituto de Fiscalización y Política Económica de USA (ITE), en el que se da a conocer que el 60 por ciento de las grandes empresas norteamericanas no paga impuestos, y no sólo eso, sino que además reciben dinero de los contribuyentes bajo forma de subsidios estatales. Entre las empresas enlistadas están: Amazon, Chevron, Ford Motor Company, Delta Air Lines, Duke Energy, por mencionar algunas. ¿Cómo logran esto? Muy sencillo: a lo largo del tiempo los dueños del dinero han tejido una red de control que va desde las instituciones educativas, los medios de comunicación hasta los partidos políticos para lograr que “sus empleados” lleguen a puestos de gobierno y les faciliten el saqueo de los recursos de todo tipo. Muchas de las empresas mencionadas antes, financiaron la campaña de Trump. En este contexto, se entiende el por qué decenas de grandes empresas en nuestro país se están amparando para que no se den a conocer sus nombres y los montos de la enorme cantidad de impuestos que les fueron condonadas por los gobiernos del PRIAN, y como siempre, si se interrumpe o se dificulta su extorsión permanente, ponen el grito en el cielo, argumentando que son ellos los que crean fuentes de empleo, los que promueven el crecimiento económico y el supuesto “desarrollo” del país. Aquí cabe preguntarse entonces qué valor tiene el trabajo humano y cómo se crea la verdadera riqueza, ¿Sólo a través de las empresas y su capital?