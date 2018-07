Exigen docentes renuncias de dirigentes estatal y nacional del Panal

Docentes que participan en el Partido Nueva Alianza (Panal) se manifestaron la tarde de este jueves frente al Comité Directivo Estatal (CDE) para exigir la renuncia de los dirigentes local y nacional, Humberto Hernández Hernández y Luis Castro Obregón, respectivamente, debido a los malos resultados electorales y por traicionar a los trabajadores de la educación.

Encabezados por el ex titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Miguel Ángel Islas Chio, un grupo de alrededor de 30 docentes exhibieron lonas con diversas leyendas frente de la sede del Panal, la cual estuvo cerrada a pesar “de ser hora y día de trabajo”, dijeron.

La inconformidad –dijo Islas Chío– es con la actitud del Panal de cuatro años a la fecha, “los resultados son consecuencia de las acciones, cuando estuve como autoridad educativa nunca agredimos a un maestro, no es necesario porque los maestros saben dialogar, saben encontrar soluciones, por qué golpear a los maestros en Palacio de Gobierno, a los jubilados que han dado su vida con la educación por qué aventarles el uso de la violencia, los maestros merecen respeto”.

En estos conflictos dónde estuvo Nueva Alianza, cuando en Tlaxcala eran importantes los logros y las conquistas que tenían cada año los maestros en las negociaciones salariales.

Tras mencionar que no están en contra de la evaluación docente, sino de la evaluación punitiva, Islas Chío dijo que no concibe que los diputados locales del Panal no intervengan para defender los derechos de los maestros.

Por lo anterior, los docentes exigieron la renuncia de los dirigentes estatal y nacional del Panal, pues no tiene cara para decirles a los maestros que han cumplido con un trabajo político electoral.

Los manifestantes calificaron a Humberto Hernández de un mal dirigente para defender los intereses de los trabajadores de la educación y los intereses populares que deben defender los partidos políticos.