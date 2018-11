Exige ayuntamiento de Apizaco la liberación de participaciones por 3 millones de pesos que adeuda el Estado

El plenos del ayuntamiento de Apizaco demandó al gobierno del estado la liberación de las participaciones que les corresponde, pues denunció que éstas son retenidas, situación que afecta la operatividad de la Comuna.

Este miércoles, el alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, en compañía de presidentes de comunidad y regidores, acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador a fin de que liberen a la brevedad cerca de 3 millones de pesos que les “adeudan” del pasado mes de octubre.

“Venimos a la Secretaría de Finanzas porque a la fecha no se nos ha ministrado la totalidad de recursos del mes de octubre, estamos ya con la problemática que el día de mañana se tiene que hacer el pago de la nómina, y se nos debe más de 3 millones de pesos del mes de octubre, desconocemos porqué, y solicitamos audiencia con la secretaria de finanzas (María Alejandra Marisela Nande Islas) y con el señor gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez), pero hasta el momento no hemos tenido respuesta”, dijo el edil.

En entrevista, Hernández Mejía sostuvo que ante tal situación “los presidentes de comunidad, la síndico y regidores, venimos a solicitar, de manera respetuosa pero si de manera contundente, conocer las razones por qué está pasando esto”.

El edil panista sostuvo que esta situación ha generado diversas problemáticas a la Comuna, pues “ya estamos a 14 de noviembre y no se ha ministrado lo correspondiente en su totalidad al mes octubre, entonces los problemas ya están fuertes en el municipio sobre todo porque nosotros ministramos a las comunidades y lo hemos hecho, incluso el mes de octubre ya tienen su participación, pero ya estamos en noviembre y no sabemos qué pasa con las partidas que nos corresponden y ya viene el gasto de noviembre y no hay dinero en las cuentas y es dinero de los apizaquenses, por eso desconocemos esto y queremos una explicación”.

Qué tanto les ha afectado esta situación, se le inquirió.

-Mucho, por eso venimos, incluso solicitamos que nos fueran adelantando las participaciones, porque las ministraciones no están llegando al día 30 o 31 de cada mes, en el último día y después de las cuatro de la tarde, por eso solicitamos que fueran liberados los recursos antes del 15 de cada mes, en este caso de noviembre y de ser posible la liberación de diciembre, para hacer frente al pago de aguinaldos, sin embargo nos fue notificado que no sería así y que nos apegáramos al tema de fin de mes, por eso tenemos que ver cómo lo sorteamos, pero no entendemos la razón de la falta de pagos del mes anterior, concluyó.