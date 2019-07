Exhortan legisladores al gobernador proyectar recursos en 2020 para sanear el río Atoyac-Zahuapan

Legisladores federales por Tlaxcala exhortaron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez a convocarlos a ellos y a los diputados locales a una reunión para que de manera conjunta analicen y proyecten recursos en el Presupuesto de Egresos de 2020 para impulsar programas y proyectos de saneamiento del río Atoyac-Zahuapan.

De acuerdo con el senador Joel Molina Ramírez y la diputada federal Claudia Pérez Rodríguez, ambos de Morena, dicha reunión tendrá que celebrarse a más tardar el mes de septiembre próximo, a fin de que la propuesta que salga de esa mesa sea planteada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y en correspondiente estatal.

El llamado de ambos legisladores federales se dio durante una mesa de trabajo celebrada en la presidencia de comunidad de Villalta, municipio de Tepetitla, que organizó la diputada federal para presentar un sistema diseñado en Estados Unidos para potabilizar las aguas residuales que son descargadas por industrias al río Atoyac en esa zona de la entidad.

En la presentación de dicho proyecto, a cargo de su creador Tim Hasset de la empresa Cool Technologies, estuvieron el edil de Tepetitla, Carlos Fernández Nieves, el presidente de comunidad de Villalta, Óscar Peña Martínez, y funcionarios de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coeprist), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con Tim Hasset, el sistema desarrollado por Cool Technologies tiene la capacidad de hacer potable no solo las aguas residuales, sino del mar, y tras un recorrido que posteriormente se hizo por el afluente para ver el tipo de descargas que recibe, a simple vista garantizó que sí es posible sanearlo, pero para ello debe realizarse primero un estudio de los elementos contaminantes por parte de instituciones certificadas.

La propuesta, aunque fue bien recibida por el presidente de la comunidad de Villalta y por el edil de Tepetitla, ambos manifestaron su incertidumbre de que se concrete, ante las innumerables promesas que han hecho las autoridades estatales y federales para resolver el problema de contaminación del río que data de más de 20 años, y que, según estudios, es causa de cáncer y padecimientos renales en esa región de la entidad.

De hecho, Peña Martínez consideró que las autoridades no actuarán realmente en este caso hasta que la contaminación de las aguas los afecte de manera directa, pues “el tema de Villalta no es de apenas, ya se han hecho escritos, ya se ha hablado” y recordó que la semana pasada acudió con Claudia Pérez, quien es diputada federal por el distrito 3, al que pertenece el municipio de Tepetitla, para solicitarle su intervención ante Conagua.

“Pero pareciera que todavía no genera un eco” esta situación que también afecta a comunidades de los municipios de Ixtacuixtla, Nopalucan y Natívitas, y que incluso ha estado a punto de provocar enfrentamientos entre habitantes que deciden cerrar los lugares donde se descargan las aguas residuales y quienes se oponen a ello porque la utilizan para el riego de sus cultivos.

Lamentó que las distintas administraciones federales y estatales escatimen recursos para impulsar proyectos de saneamiento del río, pese a que ha provocado la muerte de personas y ha generado gastos económicos invaluables a otras más por tratamientos médicos por males provocados por la contaminación de recurso natural y medio ambiente.

“Y nadie de los que estamos aquí en la mesa vamos a entenderlo hasta que no nos pase o a algún familiar. Es cuestión de sensibilidad, porque cuando se termine la reunión cada quien se regresa a sus actividades y pareciera que el tema se olvida, y aquí el problema es latente, es a diario”.

Reveló que la contaminación es tan fuerte, que los habitantes de esa comunidad tienen tapar las rendijas de sus puertas y ventanas para que no penetre el olor penetrante que surge del río y que también obliga a las personas a dormir con la boca tapada para no respirarlo, “se les invitaría a pasar una noche aquí, en Villalta, para que vieran”.

En la mesa de trabajo también participó el diputado local, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien propuso como alternativas de solución la construcción de una planta de tratamiento en esa comunidad y que se entuben los canales por donde corren las aguas residuales, sin embargo, Peña Martínez consideró que esta última propuesta sería apenas “un mejoral”.

Previamente, el senador Joel Molina recordó que hace unas semanas familias de Villalta lo visitaron en el Senado de la República para manifestarles su preocupación sobre casos de personas con cáncer presuntamente provocado por la contaminación en esa región del estado, a la que calificó como “homicida invisible” y que origina muchos gastos por concepto de diálisis y hemodiálisis en los casos de enfermos renales.

Lamentó que esta problemática no haya sido atendida por las autoridades anteriores y la actual y consideró que es resultado de la corrupción que imperó en las administraciones federales y estatales. Criticó que a esta reunión no haya asistido ningún representante de la Coordinación General de Ecología (CGE) pese a que él personalmente se comunicó con el titula de ese organismo, Efraín Flores Hernández, para invitarlo y también se lo comentó al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Los diputados en el Congreso local, como en el federal, donde se generan los presupuestos tenemos que poner el dedo para que las autoridades que se encargan de operar los programas no tengan el pretexto de que no tienen dinero. Señor gobernador que no pase de septiembre que nos permita sentarnos todos los que estamos involucrados de manera directa para analizarlo de manera técnica y presupuestal” para el próximo año.

Respecto del sistema de potabilización del agua, Claudia Pérez consideró que es viable su operación en la entidad, pues existe la posibilidad de financiamiento de un banco y por parte del gobierno de Estados Unidos, a través de un diputado de esa nación.