Ex trabajador de Pensiones Civiles inicia huelga de hambre para que le paguen laudo

Eduardo José Macías Blasco, ex contralor de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET), inició este miércoles una huelga de hambre para que el director del organismo, Roberto Carlos Morán Pérez, cumpla con el pago de un laudo laboral que dictó a su favor la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

En rueda de prensa celebrada en instalaciones de Pensiones Civiles, previo a iniciar su protesta, el afectado asentó que su decisión tiene que ver con su derecho a la justicia, pues expuso que su exigencia es que se le cubra lo que le corresponde por ley, además se trata de un recurso que devengó con su trabajo.

Macías Blasco se desempeñó como contralor de Pensiones Civiles en los dos primeros años del gobierno de Mariano González Zarur, sin embargo, en 2013 fue despedido, por lo que presentó una demanda laboral ante la JLCA, para exigir el pago de su aguinaldo y prima vacacional que le correspondían, la cual quedó asentada con el número 246/2013-9.

En diciembre de 2018, la autoridad laboral resolvió a favor del demandante y dictó el pago de un laudo por la cantidad de 367 mil 189.94 pesos por parte de PCET, sin embargo, la abogada del organismo presentó un recurso de revisión a ese dictamen, pero la JLCA lo ratificó el pasado mes de marzo.

Desde entonces, Macías Blasco exigió a Morán Pérez el cumplimiento del laudo y ante la negación de éste, el afectado determinó iniciar una huelga de hambre y solicitar la intervención del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para que se le haga justicia.

“Traigo una casa de campaña y aquí me voy a instalar, si me sacan ya es su problema. Soy hipertenso y debo tomar alrededor de seis o siete pastillas al día, por lo que hago responsable al director de lo que me pase”, asentó ex contralor de Pensiones Civiles del estado.