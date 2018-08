Ofrecerá el gobierno disculpa a ex policías acreditables exonerados de delito de secuestro: Segob

El gobierno del estado ofrecerá una disculpa a los siete ex policías acreditables que fueron detenidos de manera arbitraria por efectivos estatales y torturados en enero de 2015 por el delito de secuestro exprés, pero del que fueron exonerados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual emitió una recomendación para resarcir los daños cometidos contra esos ex elementos de seguridad.

De acuerdo con esa recomendación con número 02/2018, el gobierno estatal también debe pagar a esos ex elementos de seguridad los salarios caídos, prestaciones de ley y los gastos por atención médica que tuvieron hacer por esos hechos. Además, establece que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe iniciar un procedimiento administrativo contra los elementos que participaron en la detención e iniciar una carpeta de investigación por el delito de tortura.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), José Aarón Pérez Carro adelantó que la disculpa tendrá lugar a las 18 horas del próximo viernes en el patio central de Palacio de Gobierno, si bien advirtió que los hechos cometidos por los que los siete ex policías acreditables fueron exonerados no sucedieron en la administración actual, sino en la del ex gobernador Mariano González Zarur.

“Existe la recomendación 02/2018 emitida el 2 de mayo por la CEDH, derivado de ello, para el día viernes se llevará a cabo una disculpa. El gobierno actual, respetuoso y congruente con su política de respeto irrestricto a los derechos humanos llevará a cabo esta disculpa pública no obstante que los actos de autoridad que se cometieron en su momento no corresponden a la actual administración”.

Aunque la recomendación de la CEDH señala que la disculpa que deben ofrecer la PGJE y la Segob tiene que ser pública, Pérez Carro dijo que “esta se realizará bajo las formalidades que en su momento se darán a conocer”.

Respecto del pago por salarios caídos y servicios médicos, expuso que ya el gobierno del estado hace “una valoración y las cuentas correspondientes. Es parte del cumplimiento a uno de los puntos de la recomendación”.

En cuanto a la recomendación de iniciar un procedimiento administrativo contra los elementos que participaron en la detención e iniciar una carpeta de investigación por el delito de tortura, Pérez Carro dijo que “se están llevando a cabo las diligencias correspondientes para que se proceda conforme a derecho, y derivado de los protocolos que resulten necesarias se tendrá que llamar a quien debe ser llamado”.

Por otro lado, Pérez Carro informó que ya se comunicó con el edil de Humantla, Sánchez Jasso para que se refuerce la seguridad en los eventos que se celebren como parte de la feria anual de ese municipio y con ello se eviten percances como el sucedido en un baile popular que tuvo lugar el pasado domingo.

Cabe recordar que este martes se realizará la procesión denominada la Noche que Nadie Duerme y el próximo sábado la Huamantlada, dos de los eventos de mayor concentración de personas que se llevan a cabo en esa Comuna, pero el titular de la Segob descartó que ocurra alguna situación de riesgo para los visitantes.