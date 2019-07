Ex comisionados impugnarán fallo de Congreso; acusan ilegalidades

Tras aseverar que fue violentado “el debido proceso”, Marlene Alonso Meneses anunció que recurrirá ante la justicia federal su destitución como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), pues consideró que el fallo carece de argumentos jurídicos y prevalece las posiciones políticas.

Además, en conferencia de prensa, consideró que el fallo en su contra, adoptado los primeros minutos de este jueves por el Congreso local, fue una “resolución salomónica” para “sacrificarme a mí y que los diputados intenten limpiar su imagen”.

“Yo rechazo categóricamente la determinación del Congreso porque fue una decisión política y no jurídica, que obviamente fue poco analizada, me sacrificaron a mí y a la razón legal la minimizaron por una decisión política y se fueron por una salida salomónica en la que no persiste el razonamiento jurídico y sin apego a la normatividad”, señaló.