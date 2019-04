Este viernes estarán listas las reglas de operación del Fondo para el Campo: Velázquez

La presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo local, Mayra Vázquez Velázquez reveló que existe el compromiso del titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, de emitir este viernes las reglas de operación de los recursos que fueron etiquetados del Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo, cuyo monto es de 154 millones 500 mil pesos.

Sin embargo, reconoció y lamentó que persista este retraso, cuando “tiempo no perdona”, de ahí que de persistir el rezago, podría afectarse a este sector.

La legisladora consideró que este retraso ya no puede seguir, pues desde hace algunas semanas ya realizaron las gestiones sin tener respuestas favorables.

“La semana pasada platiqué con los líderes campesinos y estoy de acuerdo con ellos, hay tiempos y el tiempo no perdona y no puedes decir espérame porque vamos retrasados, pero no es de ahorita porque es un tema de año, tras año, tras año y espero que ahorita podamos rescatar algo para el campo, sino es para semilla o siembra que sea para maquinaria u otros tipos de situación, pero para el otro año estar pendientes porque el tiempo no perdona”, enfatizó.