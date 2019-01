Este jueves Congreso podría ratificar decreto de presupuesto de egresos de 2019

Si no hay cambios de última hora, este jueves, el pleno del Congreso del estado ratificará el decreto de presupuesto del ejercicio fiscal de 2019, ello luego de que la mayoría de los legisladores determinaron enlistarlo en la plenaria que deben desahogar.

Aunque no se sabe el alcance de las modificaciones, al cierre de la edición todavía analizaban algunas adecuaciones, aunque trascendió que los fondos para el campo y obras públicas se mantendrían sin ninguna adecuación y con la asignación de recursos superior a los 420 millones de pesos.

En tanto, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, Ana Bertha Mastranzo Corona anunció que no cederán a “presiones” para modificar el decreto, después de que burócratas y docentes se manifestaron en el salón de pleno para exigir más recursos a Pensiones Civiles y Educación.

“Ellos no han actuado de manera correcta y desde un principio se les invitó al diálogo y fueron cambiando las cosas y no es así como se soluciona las cosas y a veces son las formas. A presiones no, porque hay que entender y priorizar que a todos nos convengan esas observaciones, esos cambios y no porque nos vengan a exigir. Deberían de analizar bien lo que dice la minuta porque a lo mejor les dan otra información, pero basándose a lo que realmente está escrito se darán cuenta. Ustedes estuvieron presentes y no vinieron en buena forma o sí”, dijo.