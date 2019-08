Esperaba más recursos para reparación de ex convento de Ixtacuixtla: Zambrano

Si bien se dio “por bien servido” con el recurso que le proporcionará la Federación para la reparación del edificio del ex convento franciscano de la localidad de Villa Mariano Matamoros, el edil de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes reveló que “esperaba un poco más” del un millón 200 mil pesos que le fueron autorizados para ejercer este año en dichas obras.

Es de referir que la reparación de ese inmueble histórico forma parte de los 19 proyectos que fueron autorizados por el Programa de Reconstrucción 2019 que pondrá en marcha la Secretaría de Cultura federal en el presente ejercicio fiscal para atender edificios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.

De acuerdo con Zambrano Cervantes, la solicitud de apoyo para la reconstrucción del ex convento franciscano de Villa Mariano Matamoros que sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue por una mayor cantidad –que no dio a conocer—y fue hecha en tiempos de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, la cual concluyó el 30 de noviembre de 2018.

“Esperábamos un poco más (de recursos económicos), pero dadas las circunstancias del país nos damos por bien servidos, no es lo que hubiéramos querido porque se necesita mucho más (para las obras de reparación que se necesitan hacer), pero es un gran apoyo”, expuso el edil de Ixtacuixtla,

Adelantó que este mismo jueves su administración firmaría el convenio de colaboración con el gobierno federal para la ejecución del proyecto de restauración, y también informó que se conformará un comité de seguimiento a los trabajos de restauración del templo religioso del siglo XVI.

“Mañana (hoy) estamos citados para firmar el convenio y vamos a conocerlo para saber qué nos toca a nosotros y dentro de lo que nos toque aportaremos lo necesario, pues ese templo es patrimonio del municipio y hasta donde esté nuestro alcance lo haremos y lo que la ley me permita”, abundó.

Dio a conocer que junto con el ex convento franciscano de la localidad Villa Mariano Matamoros, también resultó dañada otra iglesia por el sismo del 19 de septiembre de 2019, pero no sabe si el millón 200 mil pesos que le fueron autorizados por el Programa Nacional de Reconstrucción 2019 contempla este último inmueble.