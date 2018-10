Escafandra informativa

Durante décadas, la mayoría de los medios de comunicación en México han tenido certezas y estabilidad permanente. Desde el nacimiento del PRI, esos medios han sabido acomodarse con los núcleos del poder, tanto empresarial como con los gobiernos locales y federal. Muchos han sido los factores que han facilitado esa confluencia cuasi natural: la coincidencia ideológica de los medios con el régimen económico y político; por interés o conveniencia; por temor a la clausura o que desde el poder político se censure y obligue el cierre total del negocio informativo.

Durante décadas, muchos medios han fungido como voceros, consejeros, asesores, publicistas y mercadólogos del poder y sus personajes. Han construido mentiras, ocultado verdades, invisibilizado hechos, inventado realidades, maquillado datos, generado tendencias, forzado opiniones y guiado el sentido.

Contradictoriamente, esos medios se han endilgado ser un actor importante para la democracia mexicana, con sobrada arrogancia se autonombran el cuarto poder. Un poder que refleja cómo en este país el poder o los poderes subsisten reproduciendo el más longevo corporativismo: compadrazgos, amiguismo, favores, clientelas, sometimiento, chantaje, sumisión, obediencia, pegar, después sobar y después volver a pegar y sucesivamente sobar. Así ha subsistido el negocio informativo: chayotes, embutes, aguinaldos, pagos extras, comidas, cenas, notas, palmadas y abrazos detrás de la puerta, fuera de la observancia pública, ahí en los despachos de fina madera, desde donde despacha y decide el poder.

Díaz Ordaz fue un político mordaz con la prensa, su espíritu autoritario y su maniática obsesión por el control de todo y de todos, lo llevó a trazar una línea periodística que aún persiste. Ante los “embates del comunismo”, habló a los líderes de la prensa nacional de la siguiente manera:

“Ustedes, señores, tienen un vigorosísimo instrumento para orientar a la opinión pública, para modular sus reacciones ante los acontecimientos, para decirle al gobernante la desnuda verdad de lo que el pueblo piensa, pero mientras más poderoso es el instrumento, más consciente debe ser quien lo utiliza. Sólo es verdaderamente libre quien es verdaderamente responsable. Hacer uso de la libertad es saber valorar ente lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo. Entre lo que enaltece y entre lo que degrada.

“No acostumbro, y ustedes lo saben muy bien y muchos que no están presentes lo saben también, pedir que se me elogie o que se me ataque. Pero pedir para México, pedir colaboración para las causas fundamentales de nuestra patria, nunca he dudado un solo instante en solicitarla, y afortunadamente la he encontrado, pronta y generosa, en todos los medios de comunicación”.

La mayoría de los medios de comunicación, tanto nacional como local, se sumergió en esa impuesta escafandra, metió su cabeza y sus ojos en ese casco hermético, desde ahí, esos medios observaron la realidad. La mayoría de los medios, dentro de esa escafandra, perdieron la visibilidad. No era necesario ver todo, no era necesario saber todo, la realidad y la verdad era sólo aquello que se veía por el agujero de la escafandra. Desde ahí era claro el saber y valorar ente lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, entre lo que enaltece y entre lo que degrada.

Durante la transición o alternancia política en el año 2000, con el arribo del Partido Acción Nacional (PAN), se creyó que esa prensa sometida se arrancaría la escafandra, asumiría una postura diferente, pero todo fue ilusiones de optimistas empedernidos. La prensa siguió respirando a través de la manguera que entra por la parte superior del casco, siguió observando la realidad desde la burbuja delantera de la escafandra.

La prensa mexicana perdió toda capacidad de sátira–diatriba, está imposibilitada para realizar una crítica certera a lo que parece ser una amenaza para sus privilegios, una amenaza a su futuro como cuarto poder. La elección ganada por Obrador y su Cuarta Transformación han preocupado a esta escafandra informativa, pero no sabe qué decir ni cómo decirlo. Las décadas de sumergimiento la han vuelto visceral, nuestra prensa perdió su brújula, son otros tiempos en los que no sabe ver hacia afuera, su entorno, arriba y abajo. Tenemos una prensa que está resultando ser inservible, pues le cuesta trabajo distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, entre lo que enaltece y lo que degrada. Más, que no llega el gran patrón a solicitar sus servicios de vocería, consejos, asesoría. Nadie les ha solicitado aún verdades, ocultar mentiras, invisibilizar hechos, inventar realidades, maquillar datos, generar tendencias, forzar opiniones y guiar el sentido de la población. Esa prensa no termina de encontrar su lugar en la Cuarta Transformación. Asistimos a una prensa mezquina, visceral, trivial. Nada raro, hemos tenido una prensa que no ha sido remunerada para ser crítica. Una prensa que definió muy bien el entonces director y presidente del periódico La Prensa al responder a la solicitud que les hiciera el presidente Gustavo Díaz Ordaz:

“Usted señor presidente, con quien hemos estado vinculados por un profundo interés en cada uno de sus actos, incansablemente dedicados a auscultar la opinión pública, orientarla y luego servir a ésta de medio para hacerla llegar a la mesa de trabajo de usted en letra impresa le repetimos una vez más, señor presidente, que puede usted contar con que en todos esos casos usaremos de todo nuestro profesionalismo y nuestro entusiasmo ayudándolo a conocer la verdad acerca de los deseos de nuestro pueblo, que naturalmente coincidirá con los suyos en todo lo que signifique beneficio para la patria. A nosotros nos preocupa mucho que nada vaya a fallar; que todos los operativos sean cuidadosamente realizados y que, llegado el gran momento nuestra ancestral reputación de pueblo hospitalario, pacífico y laborioso se evidencie ante los ojos de todos nuestros visitantes y, a través de ellos, del mundo entero. Sabemos que es un gran problema de su gobierno, pero queremos reiterarle, señor presidente, que estamos a sus órdenes con todo entusiasmo”.