Es un tema de cuidado dar mucha fuerza a coordinadores estatales: Canacintra

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Luis Baltazar Santiesteban advirtió que la creación de la figura de coordinador estatal de Programas de Desarrollo que ha anunciado el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es un tema de cuidado porque se le da “mucha fuerza a una sola persona”.

En entrevista, mencionó: “no digo que no sea la solución, ¿pero darle mucha fuerza a una persona?, habría que ver qué acotamientos tiene, bajo qué reglas y circunstancias se va a dar este tipo de nombramientos”.

Indicó que esta figura es algo novedoso e inédito no sólo para el gobierno del estado, sino para la propia Canacintra y el país en general. “Esperamos que traiga resultados positivos, nosotros trataremos de dar el apoyo que sea necesario, ya sostuvimos entrevistas entre la dirigencia nacional de la cámara y gente del virtual presidente electo, y lo que tenemos que hacer es apoyar este tipo de iniciativas, no sabemos qué va a pasar, sobre la marcha ir viendo qué sucede y generar opiniones, pero lo que debemos hacer es apoyar”.

No obstante, señaló que esa nueva figura debe dar resultados, aunque a la fecha existe incertidumbre por cómo operará y la coordinación que tendrá con los gobiernos estatales.

Dijo que en el caso de Tlaxcala, la persona que ocupe esta figura debe privilegiar el diálogo y comunicación con el gobierno del estado y con los diferentes sectores de la sociedad, pues lo que Canacintra y sus afiliados requieren es que sean escuchados en las propuestas y necesidades que tienen los industriales.

Asimismo, observó que la eliminación de las delegaciones federales provocará desempleo, por lo cual el gobierno central debe buscar mecanismos para que la gente afectada tenga otras opciones de trabajo.

Incluso, expuso que no cree que todos los servidores públicos “sean los que no están trabajando bien, creo que hay gente valiosa y ya no va a tener cabida en el gobierno. Entonces hay que pensar en que se puedan incorporar a otro tipo de trabajo, lo veo complicado, habría que esperar del gobierno fedetal qué respuesta da a estas personas”.

Es de mencionar que el virtual presidente electo dio a conocer en días pasados la lista de coordinadores estatales de Programas de Desarrollo, los cuales sustituirán a los delegados estatales de las dependencias federales.